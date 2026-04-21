Olimpia y Amambay, ganan en el inicio de la fecha 3

Olimpia Kings y Deportivo Amambay triunfaron en el inciio de la tercera fecha de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División.

El Decano superó a Félix Pérez Cardozo por 96 a 87 oficiando de local en el Polideportivo de las Fuerzas Armadas, mientras que los pedrojuaninos derrotaron de visita al San Alfonzo en el Comando Logístico por 79 a 48.

La ronda prosigue este martes 21 con el juego entre Ciudad Nueva vs. Campoalto en el Luis Fernández desde las 20:30. A reprogramar el cruce entre Colonias Gold y Deportivo San José.

Posiciones: Olimpia Kings 6 puntos, San José 4, Félix Pérez Cardozo 4, Campoalto 3, San Alfonzo 3, Colonias Gold 3, Ciudad Nueva 2 y Deportivo Amambay 2.