25 abr. 2026
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Dani Vallejo va por el número 13 del mundo

El tenista paraguayo Dani Vallejo quiere seguir haciendo historia y ya se alista para enfrentar en la tercera ronda del ATP Master 1000 de Madrid al número 13 del mundo, el italiano Flavio Cobolli.

Abril 25, 2026 03:53 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dani Vallejo va por otra hazaña más en el ATP Máster 1000 de Madrid.

El tenista paraguayo Dani Vallejo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras ganar 6-4 y 6-3 al estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo, en una 1 hora y 20 minutos.

Con este triunfo, Dani Vallejo pasa a ocupar el puesto 82 del ranking ATP y buscará seguir escalando posiciones si lograr la hazaña de superar la tercera ronda del Master de Madrid.

Dani Vallejo se enfrentará al italiano número 13 del mundo Flavio Cobolli en la tercera ronda del ATP Master de Madrid en juego a disputarse el lunes 27 de abril en horario a confirmar.

Además, con el avance de Dani Vallejo en el Master 1000 de Madrid, el compatriota no participará del ATP Challenger 175 de Cagliari, Italia ya que coincide con su participación en este torneo donde sigue haciendo historia.

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Redacción D10
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