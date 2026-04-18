Paridad en el clásico de futsal

La Liga Premium de Futsal de la APF arrancó con un partidazo en cartelera, el gran superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, disputado este sábado en el Comité Olímpico Paraguayo y que finalizó con una paridad 3-3.

El Decano estuvo tres veces arriba en el marcador, pero el Azulgrana logró emparejar y rescatar un empate en el estreno.

Marcos Solís en dos oportunidades y Marcos Giménez anotaron los tantos para el Franjeado, mientras que Diego Poggi, también con dos tantos, y Gonzálo Agüero convirtieron para el monarca de esta categoría.

ACTOS. En la previa al encuentro se realizó el puntapié oficial de la temporada 2026, siendo el encargado del simbólico momento el Director de la Categoría Premium de Futsal, el Dr. Alcides Delagracia, quien estuvo acompañado por el vice director Hernán Olmedo.