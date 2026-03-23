Vallejo apunta a una importante gira antes de Roland Garros

El paraguayo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, se prepara para alcanzar el mejor nivel para disputar la ronda principal del Grand Slam Roland Garros, en mayo próximo.

El inicio del recorrido será el 30 de marzo en el US Men’s Clay Court Championship, que se disputa en Houston, marcando su primera gran parada en un torneo ATP 250.

Posteriormente, Vallejo viaja a Brasil para competir desde el 6 de abril en la Copa Internacional de Tenis de Campinas y la gira europea comienza con el Mutua Madrid Open, desde el 18 de abril en Madrid en España.

Luego, Vallejo podría tener acción el 27 de abril en un Challenger 175 (por confirmar en Italia), para luego jugar desde el 2 de mayo en el Internazionali BNL d’Italia, que se disputa en Roma y desde el 11 de mayo en la Copa Faulcombridge, en Valencia, España, antes del inicio del Roland Garrós en Francia.