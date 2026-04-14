Vallejo, al cuadro principal en el Roland Garros 2026

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo disputará la llave principal del segundo Grand Slam de la temporada, el Roland Garros de Francia que se cumple del 18 de mayo al 7 de junio.

Vallejo aparece en el puesto 98 entre los inscriptos para la llave princial, y tendrá su primera experiencia en la prestigiosa competencia francesa.

Previamente, Vallejo cumplirá su gira europea, disputando el Abierto de Madrid desde el 20 de abril, el Sardegna Open de Italia desde el 27 de abril, el Másters 1000 de Roma del 4 de mayo, el Challenger 175 de Valencia, España del 11 de mayo y el ATP 500 de Hamburgo, Alemania desde el 17 de mayo.