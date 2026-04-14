15 abr. 2026
Tenis

Vallejo, al cuadro principal en el Roland Garros 2026

El paraguayo Daniel Vallejo, que ocupa el puesto 98 en la nómina de inscriptos, y jugará la llave principal de la competencia francesa que será del 18 de mayo al 7 de junio.

Abril 14, 2026 06:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Daniel Vallejo jugará en el Grand Slam francés.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo disputará la llave principal del segundo Grand Slam de la temporada, el Roland Garros de Francia que se cumple del 18 de mayo al 7 de junio.

Vallejo aparece en el puesto 98 entre los inscriptos para la llave princial, y tendrá su primera experiencia en la prestigiosa competencia francesa.

Previamente, Vallejo cumplirá su gira europea, disputando el Abierto de Madrid desde el 20 de abril, el Sardegna Open de Italia desde el 27 de abril, el Másters 1000 de Roma del 4 de mayo, el Challenger 175 de Valencia, España del 11 de mayo y el ATP 500 de Hamburgo, Alemania desde el 17 de mayo.

Tenis Daniel Vallejo Roland Garros
Redacción D10
Más contenido de esta sección
daniel vallejo tenis.jpg
Tenis
Daniel Vallejo: “Estoy en el camino correcto”
El paraguayo Daniel Vallejo aseguró que se encuentra “en el camino correcto”, tras plantar batalla al número 21 del mundo en el APT 250 que se cumple en la ciudad de Houston (EE.UU.).
Abril 02, 2026 03:07 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-25 at 3.43.13 PM.jpeg
Tenis
Merecido homenaje a Daniel Vallejo
En una noche cargada de emoción, orgullo y reconocimiento, el Club Internacional de Tenis rindió homenaje a una de las figuras más prometedoras del deporte nacional: Daniel Vallejo, quien acaba de marcar un hito histórico al ingresar al Top 100 del ranking ATP.
Marzo 25, 2026 05:59 p. m.
Cerúndolo
Tenis
Cerúndolo derriba a Medvedev y prolonga su idilio con Miami
El argentino Francisco Cerúndolo venció este lunes al ruso Daniil Medvedev, clasificándose a los octavos de final del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos), donde mantiene su idilio con el torneo.
Marzo 23, 2026 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Tenis
Alcaraz no da opciones de sorpresa a Fonseca y accede a tercera ronda
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, accedió este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) con un doble mensaje: los fantasmas de su dura eliminación el año pasado están olvidados, y todavía queda para que el brasileño Joao Fonseca (número 39) le mire de tú a tú.
Marzo 21, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Dani vallejo
Tenis
Daniel Vallejo debuta con inobjetable victoria
Daniel Vallejo no falló en su estreno en el Paraguay Open al vencer con mucha suficiencia al argentino Carlos Zárate.
Marzo 18, 2026 10:03 p. m.
 · 
Redacción D10
dv.jpg
Tenis
Emotivo mensaje de Vallejo tras alcanzar el Top 100 del mundo
El tenista paraguayo Dani Vallejo hizo una emotiva reflexión tras alcanzar un hito en su carrera como profesional.
Marzo 16, 2026 10:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más