Palmeiras vs. Flamengo: Paso a paso

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, expresó que quedó comprobado que 90 minutos en el Allianz Parque “es mucho tiempo”, en conferencia de prensa tras la remontada por 4-0 ante Liga de Quito que puso a su equipo en la final de la Copa Libertadores.
Palmeiras le reza a la dupla Flaco López y Vitor Roque por una remontada épica para aguar el festejo de Liga de Quito, que saldrá a la cancha hoy, desde las 21:30, a defender la amplia victoria obtenida en su casa, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
Flamengo selló este miércoles su clasificación a la final de la Copa Libertadores tras igualar sin goles en la cancha de Racing Club y una semana después de imponerse por 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
El argentino Racing Club recibirá este miércoles al brasileño Flamengo e intentará revertir el 1-0 en Río de Janeiro en busca de la final de la Copa Libertadores, en un duelo para el que no contará con su capitán, Santiago Sosa, lesionado en el partido de ida.