Palmeiras y Flamengo tienen equipos confirmados

El técnico de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, optó por jugar con el defensa Bruno Fuchs para reforzar la parte central de su esquema defensivo y probablemente dejar que Raphael Veiga ocupe más el flanco izquierdo, en lugar de Felipe Anderson o el paraguayo Ramón Sosa.

Bajo el arco, el técnico luso dio continuidad a Carlos Miguel sin hacer que reapareca para esta final el portero habitualmente titular Wéverton, pese que en la víspera había mostrado estar ya recuperado la fractura en la mano que la mantuvo las últimas semanas alejado de las canchas.

El once de Palmeiras está formado por Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, José Manuel ‘Flaco’ López y Vítor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

Por parte del Flamengo, la mayor novedad en el once dispuesto por el técnico brasileño Filipe Luís es la inclusión en el extremo izquiero de Samuel Lino, el exfutbolista de Valencia y Atlético de Madrid, en detrimento de Everton ‘Cebolinha’.

En la defensa, Filipe Luís ha preferido mantener como compañero de Léo Pereira en el centro de la zaga a Danilo antes que poner de inicio a Léo Ortiz, que viene de recuperarse de una lesión.

Así, la alineación titular de Flamengo está integrada por Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino.