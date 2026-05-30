30 may. 2026
Champions League

Fabián: “El fútbol es justo y ha ganado el que lo ha merecido”

El volante del PSG, Fabián Ruiz, destacó la importancia de lograr el segundo título de Champions seguido, algo que solo había conseguido, hasta ahora, el Real Madrid con el formato actual.

Mayo 30, 2026 04:56 p. m.
FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINAL

El PSG, un gran campeón de Champions.

FRANCK FIFE/AFP

“Quién nos lo iba a decir. Hacer historia y así tan seguido. Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid”, destacó Fabian a Movistar nada más terminar la final contra el Arsenal.

“París y toda esta gente que ha venido se lo merece”, añadió el futbolista español, que destacó que el “fútbol es justo y que ha ganado quién se lo merecía”.

“Ellos se defienden muy bien y lo sabíamos. Pero han tenido solo una ocasión. Han defendido todo el rato pero el fútbol es justo y lo ha ganado quién lo ha merecido”, concluyó. EFE

Champions League PSG Arsenal
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