Doué: “Queremos más, tenemos muchísima hambre”

“Es una locura, una locura. Primero vamos a disfrutarlo y después volveremos a trabajar y trabajar otra vez porque queremos más. Tenemos muchísima hambre. Somos un equipo joven y sabemos que somos muy ambiciosos. Así que la próxima temporada tenemos que volver a intentarlo”, dijo en declaraciones recogidas por la UEFA.

También aseguró que todos en el PSG están “muy, muy orgullosos y muy felices” porque el choque ante el Arsenal fue muy duro.

“Tenemos que felicitarlos porque han hecho una temporada realmente excelente. Pero ahora solo tenemos que disfrutarlo como equipo, como una familia, porque creo que nos lo merecemos”, culminó. EFE