La final de los 2.321 millones de euros

De los 1.209 del conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, a los 1.112 del equipo francés y vigente campeón de Europa, entrenado por Luis Enrique Martínez, circulan dos nóminas de futbolistas imponentes, prácticamente inigualables en el fútbol mundial, de las que sólo una levantará el trofeo este sábado en el Puskas Arena de Budapest.

Casi a la altura están ambos equipos en ese sentido, como también sus individualidades, encabezadas por los 120 millones de euros de Declan Rice y Bukayo Saka, ambos del Arsenal, pero seguidos por los 110 de los centrocampistas del París Saint-Germain Vitinha y Joao Neves y los 100 del atacante y Balón de Oro Ousmane Dembele.

Son los cinco jugadores de la final de este sábado que sobrepasan los 100 millones de euros, pero hay otros 18 futbolistas entre ambos conjuntos entre 50 y 100 millones.

Once son del Arsenal (90 de William Saliba, 80 de Martín Zubimendi, 75 de Gabriel Magalhaes, 70 de Jurrien Timber, 65 de Martin Odegaard y Viktor Gyokeres, 60 de Eberechi Eze y 50 de Kai Havertz, Noni Madueke, Piero Hincapié y Riccardo Calafiori) y siete del PSG: Kvicha Kvaratskhelia (90), Desiré Doué (90), Achraf Hakimi (80), Nuno Mendes (75), Willian Pacho (70), Bradley Barcola (70) y Warren Zaire-Emery (60).

- Los valores de mercado del Arsenal y del París Saint-Germain, según ‘Tranfermarkt':

Arsenal (1.209 millones de euros): Declan Rice (120), Bukayo Saka (120), William Saliba (90), Martín Zubimendi (80), Gabriel Magalhaes (75), Jurrien Timber (70), Martin Odegaard (65), Viktor Gyokeres (65), Eberechi Eze (60), Piero Hincapié (50), Riccardo Calafiori (50), Noni Madueke (50), Kai Havertz (50), Gabriel Martinelli (45), David Raya (35), Christian Mosquera (35), Myles Lewis-Skelly (35), Mikel Merino (30), Ben White (30), Leandro Trossard (20), Gabriel Jesús (20), Kepa Arrizabalaga (7) y Christian Norgaard (7).

París Saint-Germain (1.112 millones de euros): Vitinha (110), Joao Neves (110), Ousmane Dembele (100), Kvicha Kvaratskhelia (90), Desiré Doué (90), Achraf Hakimi (80), Nuno Mendes (75), Willian Pacho (70), Bradley Barcola (70), Warren Zaire-Emery (60), Ilia Zabarnyi (45), Senny Mayulu (40), Fabián Ruiz (40), Gonçalo Ramos (35), Lucas Chevalier (30), Marquinhos (30), Ibrahim Mbaye (30), Kang in Lee (28), Matvei Safonov (22), Lucas Beraldo (20), Lucas Hernández (20), Dro Fernández (10), Quentin Ndjantou (7) y Renato Marin (0,5). EFE