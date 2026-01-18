Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino

El mediocampista central Javier Domínguez finalmente dejará Olimpia para continuar su carrera profesional en el fútbol argentino, más precisamente en Atlético Tucumán.

La operación es a préstamo por una temporada con una opción de compra del 70% del pase por 1.800.000 dólares.

Domínguez había llegado al Decano a comienzos del 2025 luego de una gran campaña en el 2 de Mayo. Empezó bien, jugando y siendo importante, pero con el correr del tiempo fue perdiendo terreno y en el último tramo ya no tuvo continuidad.

En principio iba a ser tenido en cuenta por Pablo Vitamina Sánchez, pero ante esta oferta finalmente se va, atendiendo también a que Olimpia cuenta con muchos volantes en la actualidad, alrededor de una decena.