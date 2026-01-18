18 ene. 2026
Olimpia

Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino

Llegó como una gran figura y ahora se marcha cedido a préstamo al fútbol argentino.

Enero 18, 2026 05:40 p. m.
ngg.jpg

Javier Domínguez casi no tuvo continuidad en el 2025.

Foto: Archivo.

El mediocampista central Javier Domínguez finalmente dejará Olimpia para continuar su carrera profesional en el fútbol argentino, más precisamente en Atlético Tucumán.

La operación es a préstamo por una temporada con una opción de compra del 70% del pase por 1.800.000 dólares.

Domínguez había llegado al Decano a comienzos del 2025 luego de una gran campaña en el 2 de Mayo. Empezó bien, jugando y siendo importante, pero con el correr del tiempo fue perdiendo terreno y en el último tramo ya no tuvo continuidad.

En principio iba a ser tenido en cuenta por Pablo Vitamina Sánchez, pero ante esta oferta finalmente se va, atendiendo también a que Olimpia cuenta con muchos volantes en la actualidad, alrededor de una decena.

Olimpia Atlético Tucumán Javier Domínguez
