12 mar. 2026
Fútbol Internacional

Representante de Haaland niega contactos con el Barça

Rafaela Pimenta, representante del delantero del Manchester City Erling Haaland, negó la existencia de contactos con el FC Barcelona o alguno de sus candidatos a las elecciones del próximo 15 de marzo para tratar un posible traspaso de su representado.

Marzo 12, 2026 04:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Erling Haaland

Erling Haaland, antes del duelo del Manchester City con el Real Madrid.

Foto: Gentileza - Manchester City

“Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha existido ningún contacto del club o sus candidatos para su traspaso. Renovó su contrato hace pocos meses, está muy bien en el City, le va muy bien y no tenemos nada que hablar sobre un posible traspaso”, afirmó Pimenta en declaraciones a ‘La Sexta’.

La representante del delanero realizó esta afirmación después de que el empresario Víctor Font, aspirante a la presidencia del club azulgrana, asegurase, en declaraciones a SER Cataluña, que su candidatura está negociando con el Manchester City una “opción preferencial” para fichar al internacional noruego si un día se plantease salir del club inglés.

No obstante, el aspirante a la presidencia del club matizó que “a corto plazo” el fichaje de Haaland por el club azulgrana no será una realidad, ya que el curso pasado el futbolista noruego amplió su vinculación con el City hasta el año 2034.

Barcelona Erling Haaland Manchester City
Redacción D10
