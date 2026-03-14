Al Inter le tiembla el pulso

Cuando el Inter parecía tener el ‘Scudetto’ en su mano, las dos últimas jornadas pueden haber tirado por la borda todo el trabajo de la temporada. Porque en caso de que el Milan gane su duelo ante el Lazio, se colocará a solo 4 puntos con nueve jornadas por delante y meterá aún más presión a un combinado ‘nerazzurro’ que atraviesa su peor momento de la campaña.

El combinado de Cristian Chivu, que nota en exceso la baja del argentino Lautaro Martínez, ha ganado sólo dos de los últimos siete partidos disputados, con eliminación de Liga de Campeones incluida y con la vuelta de Copa de Italia ante el Como 1907 aún por determinar si estará o no en la final.

No son buenos momentos para los ‘nerazzurri’, que lejos de cerrar definitivamente en estas dos últimas citas su dominio en Italia han abierto por completo la pelea. Con un poco de polémica, pues encajó en el minuto 83 el empate en una acción muy protestada por jugadores y cuerpo técnico, que bien valió a Chivu la expulsión, al entender una falta previa sobre Dumfries.

Ni el colegiado en el campo ni el VAR entendieron que el contacto, muy ligero, fuera suficiente para provocar la jugada del carrilero neerlandés.

Tuvo varias opciones el Inter de doblar la ventaja que Pio Esposito ganó en la primera mitad, sobre la media hora, con un zurdazo que encarriló la victoria. Pero ni Thuram ni Bonny ni Barella ni Dimarco o Dumfries fueron capaces de hacer buenas las numerosas ocasiones ante un Atalanta que, en realidad, saltó al campo con un ojo puesto en la vuelta ante el Bayern de Múnich en Liga de Campeones, pese a la goleada encajada en la ida (1-6) que hace imposible soñar con la remontada.

Por eso cuando en los minutos finales el marcador era tan ajustado, el Atalanta empezó a creer en sus posibilidades. El Inter, ya sin Dimarco, Barella, Akanji o Dimarco en el campo, se confió. Y en un balón aparentemente controlado por Dumfries, un ligero toque en su espalda de Sulemana acabó con el neerlandés en el suelo, exagerando la acción. No señaló nada el colegiado, finalizó Sulemana y en el rechace que dejó Sommer, Krstovic definió a puerta vacía para empatar el partido y abrir el ‘Scudetto’ de par en par.

-- Ficha técnica:

. 1 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, Akanji (De Vrij, m.80), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (Frattesi, m.76), Zielinski, Sucic (Mkhitaryan, m.46), Dimarco (Luis Henrique, m.65); Thuram y Pio Esposito (Bonny, m.65).

. 1 - Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimisiti, Kolasinac (Hien, m.65); Zappacosta, De Roon (De Ketelaere, m.76), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (Ederson, m.52), Zalewski (Sulemana, m.65); Scamacca (Krstovic, m.52).

Goles: 1-0, m.26: Pio Esposito; 1-1, m.83: Krstovic

Árbitro: G. Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Sucic (m.22), Carlos Augusto (m.59) y Chivu (enrenador, m.83, 85) por parte del Inter de Milán; y a Kolasinac (m.22) y De Ketelaere (m.95) por parte del Atalanta. Expulsó por doble amarilla a Chivu (m.85), del Inter.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).