Un golazo de Lamine Yamal afianza al Barcelona en el liderato

Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte tras un excelente pase de Pedri le dio la victoria al Barcelona en San Mamés.

Marzo 07, 2026 07:20 p. m. 
Por Redacción D10
Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona

El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra su gol con Raphinha durante el partido contra Athletic.

Foto: Javier Zorrilla/EFE

Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte tras un excelente pase de Pedri le dio la victoria al Barcelona en San Mamés frente al mejor Athletic de la temporada (0-1) y afianzó al conjunto azulgrana en el liderato de LaLiga, con los cuatro puntos sobre el Real Madrid como renta.

El equipo de Hansi Flick sufrió muchísimo en ‘La Catedral’ para llevarse tres puntos de oro frente a un Athletic que rozó su mejor versión, le incomodó y amagó con golpear en varias ocasiones, aunque le faltó finura en el último pase o en el remate para haber obtenido algún premio.

Los partidos de Copa se la semana tuvieron sus consecuencias en las alineaciones de ambos equipos. Por parte local Valverde dio descanso a Yuri, Sancet y Guruzeta y en el Barça fueron Pedri y Raphinha los que comenzaron el partido en el banquillo para dejar sus puestos a Marc Casadó y Rashford.

El inicio fue trepidante. Solo habían transcurrido 20 segundos cuando Cancelo estrelló en el larguero su intento de despeje a un centro de Berenguer. Fue el toque de corneta de un partido de ida y vuelta con el Athletic ejerciendo una presión alta que dificultaba la salida de balón azulgrana.

El primer aviso de los de Flick llegó a los seis minutos en un gran centro de Lamine Yamal desaprovechado por Ferran y poco después en el ocho se produjo la lesión en la rodilla izquierda, aparentemente grave, de Unai Gómez tras un mal apoyo del vizcaíno.

El bermeano no pudo continuar y cuando se reanudó el partido el juego bajó algo la temperatura. El Barça dominaba la pelota, pero el Athletic ajustó bien la presión y logró incomodar cada vez más a su rival e incluso amargar con cierto peligro en el área de Joan García.

Primero fue Selton, en el 35, quien se plantó ante el portero azulgrana aunque le faltó determinación para definir y en 43 Navarro cruzó demasiado la pelota. Por parte barcelonista, con Lamine bien sujetado fue primero Rashford, en el 34, y Ferran, con un brillante taconazo a la salida de un córner los que inquietaron a Unai Simón.

Con esta acción ya en el descuento finalizó una primera mitad equilibrada e intensa que subió una velocidad más el ritmo en la reanudación. Sancet y Pedri saltaron al césped y el juego lo notó.

El Barcelona apretó y acogotó al Athletic con un par de llegadas de Rashford, pero los locales aguantaron el envite y Sancet generó cierto peligro primero en el remate flojo en el 53 y cinco minutos después poniendo a prueba a Joan García.

A la hora de partido Flick dio una vuelta de tuerca más y metió en el campo a Lewandowski, Raphinha y Fermín para resolver un partido que se le complicaba y mucho. Y encontró la recompensa de la mano de sus dos genios. Pedri habilitó con brillantez a Lamine que con un remate marca de la casa sentenció el duelo.

El Athletic acusó lógicamente el golpe, pero en absoluto bajó los brazos. Los de Valverde, cada minuto con menos gasolina en el depósito, obligaron a sudar hasta la última acción al Barça quemando su última bala en una volea de navarro, ya en el descuento, que prácticamente echó en cierre a una gran noche de fútbol en San Mamés.

-- Ficha técnica:

0 - Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama; Jauregizar (Eder García, m.74), Rego (Vesga, m.69); Unai Gómez (Navarro, m.10), Selton (Sancet, m.46), Berenguer; e Iñaki Williams (Guruzeta, m.69).

1 - Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Casadó (Araujo, m.78), Bernal (Pedri, m.46); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, m.61), Rashford (Raphinha, m.61); y Ferran (Lewandowski, m.61).

Goles: 0-1, m.68: Lamine Yamal.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró tarjetas amarillas a Rego (m.50), del Athletic, y a Cubarsí (m.57), del Barcelona.

Incidencias: Partido de la 27ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 50.629 espectadores en las gradas. EFE

Fútbol Internacional Barcelona Lamine Yamal
Redacción D10
