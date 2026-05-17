Julio Enciso se puso el equipo al hombro y logra remontada con Estrasburgo

El partido fue un verdadero espectáculo en la Ligue 1: Estrasburgo le ganó 5-4 al AS Monaco en una remontada tremenda, tras ir perdiendo por 4-1 hasta el minuto 58'.

La gran figura fue el paraguayo Julio Enciso, que se lució con tres asistencias y fue clave para dar vuelta un partido que parecía perdido. No es común ver un 5-4 en una liga tan competitiva, y menos con ese nivel de ida y vuelta. La Joya asistió al minuto 34, 58 y 72 para tres de los cinco tantos de su equipo.

Enciso está mostrando algo importante, no solo desequilibrio individual, sino también visión y toma de decisiones en los últimos metros. Tres asistencias en un partido así no es casualidad, habla de un jugador que está empezando a pesar de verdad en Europa.