El Always Ready y Mirassol se jugará en Asunción

“Con mucho pesar, informamos a nuestra hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general que, por determinación de la CONMEBOL, debido a la situación que atraviesa actualmente nuestro país, el encuentro correspondiente a este martes frente a Mirassol deberá disputarse en la ciudad de Asunción, Paraguay”, afirmó Always Ready en un comunicado.

El equipo boliviano expresó que afrontará esta situación “con la máxima responsabilidad” en un duelo internacional que puede definir, en gran parte, sus posibilidades de clasificación. El club alteño juega habitualmente en los 4.150 metros de altitud del estadio Municipal de El Alto.

El grupo G está liderado por Mirassol, con 9 unidades. La segunda casilla la comparten Liga de Quito y Lanús, ambos con 6 puntos, mientras que el equipo boliviano es colista con 3 enteros.

La ciudad de El Alto y su vecina La Paz afrontan desde hace 12 días protestas sociales con bloqueos de caminos, lideradas por los campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

El sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas efectuaron una operación conjunta de desbloqueo en la que hubo enfrentamientos con los manifestantes en la zona de Río Seco, en El Alto, contigua a Villa Ingenio, barrio en el que se encuentra el estadio.

Pese a que la acción de las fuerzas de seguridad logró habilitar parcialmente las vías, el ambiente de tensión persiste debido a los anuncios de los sectores en conflicto, que instruyeron “masificar” las protestas.

El jueves, en medio de los conflictos sociales, Always Ready jugó contra The Strongest de La Paz por la séptima fecha del campeonato boliviano, aunque el encuentro que concluyó con la victoria por la mínima por los aurinegros estuvo precedido por dificultades de los equipos para llegar al estadio.

Los buses que trasladaron a ambos equipos tuvieron que evadir los puntos de bloqueo, mientras que los hinchas de The Strongest chocaron y se enfrentaron con los bloqueadores en su intento de llegar al escenario deportivo.