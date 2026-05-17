17 may. 2026
Fútbol Internacional

El Always Ready y Mirassol se jugará en Asunción

El partido entre el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, que debía jugarse el martes en El Alto por la quinta jornada del grupo G de la Copa Libertadores, se disputará en Asunción, Paraguay, debido a los conflictos sociales en Bolivia, informó este domingo el equipo ‘millonario’.

Mayo 17, 2026 03:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Always Ready

Always Ready hará de local en Asunción.

Foto: Gentileza - La Razón

“Con mucho pesar, informamos a nuestra hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general que, por determinación de la CONMEBOL, debido a la situación que atraviesa actualmente nuestro país, el encuentro correspondiente a este martes frente a Mirassol deberá disputarse en la ciudad de Asunción, Paraguay”, afirmó Always Ready en un comunicado.

El equipo boliviano expresó que afrontará esta situación “con la máxima responsabilidad” en un duelo internacional que puede definir, en gran parte, sus posibilidades de clasificación. El club alteño juega habitualmente en los 4.150 metros de altitud del estadio Municipal de El Alto.

El grupo G está liderado por Mirassol, con 9 unidades. La segunda casilla la comparten Liga de Quito y Lanús, ambos con 6 puntos, mientras que el equipo boliviano es colista con 3 enteros.

La ciudad de El Alto y su vecina La Paz afrontan desde hace 12 días protestas sociales con bloqueos de caminos, lideradas por los campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

El sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas efectuaron una operación conjunta de desbloqueo en la que hubo enfrentamientos con los manifestantes en la zona de Río Seco, en El Alto, contigua a Villa Ingenio, barrio en el que se encuentra el estadio.

Pese a que la acción de las fuerzas de seguridad logró habilitar parcialmente las vías, el ambiente de tensión persiste debido a los anuncios de los sectores en conflicto, que instruyeron “masificar” las protestas.

El jueves, en medio de los conflictos sociales, Always Ready jugó contra The Strongest de La Paz por la séptima fecha del campeonato boliviano, aunque el encuentro que concluyó con la victoria por la mínima por los aurinegros estuvo precedido por dificultades de los equipos para llegar al estadio.

Los buses que trasladaron a ambos equipos tuvieron que evadir los puntos de bloqueo, mientras que los hinchas de The Strongest chocaron y se enfrentaron con los bloqueadores en su intento de llegar al escenario deportivo.

Copa Libertadores Always Ready
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HId9fEoXkAE-Aoe.jpeg
Fútbol Internacional
Arce asciende a la Primera de Rusia
El Rodina Moscow con el paraguayo Teodoro Arce consiguió su ascenso a la Liga Premier rusa.
Mayo 16, 2026 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Final Copa FA - Chelsea vs Manchester City
Fútbol Internacional
Pep Guardiola, doblete copero nacional y cerco a Alex Ferguson
Pep Guardiola alcanzó 41 trofeos como entrenador profesional y se acercó al histórico registro de Sir Alex Ferguson que acumula 49.
Mayo 16, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
City.jfif
Fútbol Internacional
¡Rey de Inglaterra! Manchester City, campeón de la FA Cup
El Manchester City escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al consagrarse campeón de la FA Cup, reafirmando su dominio en el fútbol inglés con la jerarquía de su plantel liderado por Pep Guardiola que llegó a su título 20 en 10 años en el City.
Mayo 16, 2026 04:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz.jfif
Fútbol Internacional
El Allianz Arena se rindió ante Roque Santa Cruz
El histórico delantero paraguayo Roque Santa Cruz volvió a emocionar, esta vez lejos de Paraguay y en el país donde escribió algunas de las páginas más gloriosas de su carrera. En el Bayern Múnich, en un acto cargado de recuerdos, aplausos y reconocimiento a una trayectoria que dejó huellas imborrables en el fútbol europeo.
Mayo 16, 2026 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Lewandowksi
Fútbol Internacional
Lewandowski abandonará el Barcelona a final de temporada
El delantero del Barcelona Robert Lewandowksi ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instagram, que abandonará el Barcelona al final de la presente temporada.
Mayo 16, 2026 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
doror.jpg
Fútbol Internacional
Dorival Júnior vuelve al São Paulo
El São Paulo anunció la contratación de Dorival Júnior como nuevo entrenador, en lo que representa la tercera vez en la historia que el exseleccionador de la Canarinha asume el banquillo del club paulista.
Mayo 15, 2026 03:20 p. m.
Carga Más