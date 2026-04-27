27 abr. 2026
Copa del Mundo

Modric se despide de la temporada italiana, pero no del Mundial

El centrocampista croata del Milan Luka Modric fue operado este lunes con “éxito” de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió durante el partido del domingo contra la Juventus de Turín, según informó el club milanés.

Abril 27, 2026 03:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Luka Modric

Luka Modric sufrió el domingo una fractura en el pómulo izquierdo.

Foto: Gentileza - Milan

En un comunicado, el Milan da por concluida la temporada del croata en la Serie A antes del final oficial, el próximo 24 de mayo. “El club le desea una pronta recuperación de cara a la Copa del Mundo”, reza la nota.

Modric sufrió el domingo una fractura en el pómulo izquierdo durante el partido contra la Juventus que le ha obligado a pasar por quirófano a sólo mes y medio del inicio del Mundial.

La operación fue “un éxito total”, según el club milanés.

“El AC Milan comunica que, en el día de hoy, Luka Modrić ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica La Madonnina de Milán. Ha sido necesario intervenir quirúrgicamente para tratar una fractura compleja multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, informó.

“La operación, realizada por el equipo del doctor Luca Autelitano en presencia de los médicos del AC Milan Stefano Mazzoni y Andrea Bulgheroni, ha sido un éxito total”, añadió.

Modric tuvo que ser sustituido en el minuto 79 del partido contra la Juve después de un choque cabeza contra cabeza en la disputa de un balón con el italiano Manuel Locatelli que le dejó visiblemente aturdido sobre el césped de San Siro.

La lesión de la leyenda croata, Balón de Oro en 2018, se produce a mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el que sería el quinto de Modric tras los de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Luka Modric Croacia Milan Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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