Torneo Apertura: Intenso mercado de pases

Los clubes de Primera División del fútbol paraguayo protagonizaron un complejo y nutritivo mercado de pases, buscando responder a sus necesidades y objetivos particulares de la temporada 2026.

Entre los equipos más grandes, Olimpia hizo doce contrataciones en total, con las que buscará reivindicarse en lo deportivo, tras una paupérrima campaña en el 2025. Los nombres más rutilantes en Para Uno son los de los mediocampistas Juan Fernando Alfaro y Richard Sánchez.

Su rival de toda la vida, Cerro Porteño, fue más selectivo en este sentido. Solamente abrochó cuatro futbolistas, pero de altísimo valor de mercado como son los ofensivos argentinos Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti.

Los otros candidatos al título como Guaraní y Nacional también buscaron fortalecer sus líneas. En el caso de la Academia, el equipo de Felipe Giménez apostó sus fichas por el veterano Roque Santa Cruz y el talento de Josué Colmán. En tanto, Libertad se mantuvo muy quieto y solo se llevó al jugador que ambicionó en temporadas pasada: Carrizo.

Otras metas. En cuanto a elencos que tienen como desafío seguir en la máxima categoría como Sportivo Luqueño, Ameliano, 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Recoleta, tampoco depararon en gastos. Los más comprometidos en el promedio son los dos primeros y, por ende, necesitarán que sus contrataciones rindan alto en el campo.

Por último, los recién ascendidos al círculo profesional del balompié guaraní como Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu, también protagonizaron un intenso movimiento, aunque el Albiverde superó al Rayadito con casi una veintena de caras nuevas en Trinidad.

Fecha tope. Estos números podrían seguir creciendo, ya que los equipos podrán seguir inscribiendo jugadores en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) hasta el próximo 27 de febrero.