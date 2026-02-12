La fecha del superclásico y dos más

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol se reunirá el viernes a partir de las 12:30 para programar tres fechas más del Torneo Apertura. En la sexta llega el superclásico.
Fecha 6
Cerro Porteño vs. Olimpia
Nacional vs. Sportivo Ameliano
2 de Mayo vs. Recoleta
Sportivo Luqueño vs. Guaraní
Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense
Libertad vs. Rubio Ñu
Fecha 7
Olimpia vs. Libertad
Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño
Guaraní vs. 2 de Mayo
Recoleta vs. Nacional
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño
Fecha 8
Sportivo Ameliano vs. Olimpia
Cerro Porteño vs. Recoleta
Nacional vs. Guaraní
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense
Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu
Sportivo San Lorenzo vs. Libertad