12 feb. 2026
Torneo Apertura

La fecha del superclásico y dos más

El viernes se programarán tres fechas del Torneo Apertura y entre ellas está la del superclásico.

Por Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño

Cerro Porteño y Olimpia chocarán en la sexta fecha del torneo.

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol se reunirá el viernes a partir de las 12:30 para programar tres fechas más del Torneo Apertura. En la sexta llega el superclásico.

Fecha 6

Cerro Porteño vs. Olimpia
Nacional vs. Sportivo Ameliano
2 de Mayo vs. Recoleta
Sportivo Luqueño vs. Guaraní
Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense
Libertad vs. Rubio Ñu

Fecha 7

Olimpia vs. Libertad
Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño
Guaraní vs. 2 de Mayo
Recoleta vs. Nacional
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño

Fecha 8

Sportivo Ameliano vs. Olimpia
Cerro Porteño vs. Recoleta
Nacional vs. Guaraní
2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense
Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñu
Sportivo San Lorenzo vs. Libertad

