Todo listo para inicio de la Liga

Los equipos en competencia serán Cerro Porteño, Afemec, Olimpia, Campoalto, Recoleta, Presidente Hayes, Deportivo Santaní, 3 de Mayo, Exa Ysaty, San Cristóbal, Coronel Escurra y Star’s Club.

EL TORNEO. La competencia constará de 4 etapas. En la primera de todos contra todos a una sola rueda. Luego los clubes califican a la fase 2 los 8 primeros clasificados, distribuyendo las series en dos grupos en A y B, avanzando a las semifinales de la competencia los dos mejores de cada serie.

La tercera fase se juega en semifinales de ida y vuelta, mientras que la definición por el título será en playoff al mejor de tres duelos.

FECHA 1. En la primera fecha, la programación estipula los siguientes duelos: Recoleta vs. Presidente Hayes, Cerro Porteño vs. Olimpia, Star’s Club vs. 3 de Mayo, San Cristóbal vs. Coronel Escurra, Afemec vs. Campoalto y Exa Ysaty vs. Deportivo Santaní.