07 abr. 2026
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Todo listo para inicio de la Liga

La Liga Premium de Futsal FIFA tiene fecha calendarizada y se jugará del viernes 17 de abril al sábado 18 de setiembre, con 12 clubes participantes.

Abril 07, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Protagonista. Cerro Porteño defiende el título del 2025.

Los equipos en competencia serán Cerro Porteño, Afemec, Olimpia, Campoalto, Recoleta, Presidente Hayes, Deportivo Santaní, 3 de Mayo, Exa Ysaty, San Cristóbal, Coronel Escurra y Star’s Club.

EL TORNEO. La competencia constará de 4 etapas. En la primera de todos contra todos a una sola rueda. Luego los clubes califican a la fase 2 los 8 primeros clasificados, distribuyendo las series en dos grupos en A y B, avanzando a las semifinales de la competencia los dos mejores de cada serie.

La tercera fase se juega en semifinales de ida y vuelta, mientras que la definición por el título será en playoff al mejor de tres duelos.

FECHA 1. En la primera fecha, la programación estipula los siguientes duelos: Recoleta vs. Presidente Hayes, Cerro Porteño vs. Olimpia, Star’s Club vs. 3 de Mayo, San Cristóbal vs. Coronel Escurra, Afemec vs. Campoalto y Exa Ysaty vs. Deportivo Santaní.

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