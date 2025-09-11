11 sept. 2025
Fútbol Internacional

Thiago Alcántara regresa al Barcelona

El histórico Thiago Alcántara retornó al FC Barcelona, así lo hizo oficial el club este jueves.

Septiembre 11, 2025 10:44 a. m. • 
Por Redacción D10
G0kS3H7XYAA0d9d.jpg

Thiago Alcántara se incorpora al cuerpo técnico de Hansi Flick.

El exfutbolista Thiago Alcantara se ha incorporado al Barcelona como asistente del técnico Hansi Flick, según ha hecho oficial este jueves el club catalán.

El exinternacional español, que en las primeras semanas del curso pasado ya acompañó a los futbolistas azulgranas como hombre de confianza de Hansi Flick, ha realizado su primer entrenamiento como miembro del cuerpo técnico en el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Según precisa el club en un comunicado, la función del exjugador del Barcelona, el Bayern Múnich y el Liverpool consistirá en aportar su experiencia “en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento”, entre otras cuestiones.

Thiago ha sido una de las novedades del entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este jueves en Sant Joan Despí, donde ya se han ejercitado Marcus Rashford, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji, los últimos internacionales en reincorporarse a la dinámica del primer equipo.

El uruguayo Araujo y el brasileño Raphinha, que han sido los últimos futbolistas en llegar a Barcelona, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica de sus compañeros.

También han participado los futbolistas del filial Pedro ‘Dro’ Fernández, Toni Fernández y Jofre Torrents, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong, que sufre una pequeña lesión muscular, ha realizado parte de la sesión sobre el césped.

El equipo de Flick todavía realizará dos sesiones más, el viernes y el sábado, antes de medirse el próximo domingo al Valencia en el Estadio Johan Cruyff. EFE

Thiago Alcántara Barcelona España
Redacción D10
