13 jun. 2026
Copa del Mundo

Pochettino: “Jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo”

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, celebró la victoria ante Paraguay este viernes por 4-1 en el debut mundialista de Los Ángeles, aunque matizó que lo importante no es cómo se comienza, “sino cómo se termina”.

Junio 13, 2026 09:04 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR

Pochettino quedó conforme con el estreno.

Foto: AFP

“El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar”, indicó el míster en una rueda de prensa posterior al partido.

“Necesitamos disfrutar de este comienzo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante y tratar de mejorar y tratar de hacerlo mejor que este partido”, añadió.

El argentino quiso no solo valorar al conjunto que dirige, que a su juicio realizó “un buen partido” que les otorga tres puntos clave en la clasificación, sino también a los hinchas, que “estuvieron increíbles” con el apoyo a la selección.

Pochettino valoró el juego de EE.UU., que tuvo verticalidad, así como “posesión desde la buena construcción” de la jugadas.

“Ha sido una noche que nos ha salido todo bastante bien”, dijo, aunque rápidamente abogó por no bajar la guardia ante un rival que consideró “un grandísimo equipo”.

También tuvo halagos para su también compatriota Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, a quién definió como un “entrenador magnífico” y cuyo esfuerzo en su carrera lo ha llevado adonde está.

Y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los paraguayos: “Nada está hecho. Hay que seguir compitiendo”.

“Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Catar contra Arabia Saudí y acabó ganando el Mundial. Lo importante es cómo se transita en el torneo y, lo más importante, cómo termina”, insistió Pochettino.

Mundial FIFA 2026 Mauricio Pochettino Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Alfaro
Copa del Mundo
Alfaro: “Tenemos que ganar los próximos partidos y mejorar en todos los aspectos”
El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, reconoció en conferencia de prensa que la Albirroja deberá mostrar una versión muy diferente en sus próximos compromisos tras la derrota sufrida en el debut mundialista ante Estados Unidos.
Junio 13, 2026 12:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Copa del Mundo
Alfaro admite que se pudo sentir el peso emocional del debut
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, reflexionó sobre la dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el estreno de la Copa del Mundo 2026 y reconoció que el aspecto emocional pudo haber jugado un papel importante en el rendimiento de la Albirroja.
Junio 13, 2026 12:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Mauricio.jfif
Copa del Mundo
¡Hizo historia! Maurício anotó el primer gol mundialista de un naturalizado con Paraguay
La derrota de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un hecho histórico para el fútbol paraguayo. Maurício Magalhães se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar un gol con la camiseta albirroja en una Copa del Mundo.
Junio 13, 2026 12:54 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Group D - USA vs Paraguay
Copa del Mundo
Junior Alonso: “Hay que aprender de estos errores”
Junior Alonso llamó a mantener la calma, corregir errores y enfocarse en los dos encuentros restantes de la fase de grupos, esto después de la dura caída por 4-1 ante Estados Unidos en el debut albirrojo en el Mundial.
Junio 13, 2026 12:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Sofi.jfif
Copa del Mundo
Más de 70.492 espectadores acompañaron el regreso mundialista de Paraguay
La espera terminó y el regreso de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo estuvo acompañado por un marco imponente. Un total de 70.492 espectadores colmaron las gradas del imponente SoFi Stadium de Los Ángeles para presenciar el duelo entre Paraguay y Estados Unidos en la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Junio 13, 2026 12:10 a. m.
 · 
Redacción D10
54e58f937372c6969e1b584b732cc0b48f725572.jpg
Copa del Mundo
Katy Perry y Anitta encabezan lista de estrellas en la inauguración del Mundial en EEUU
La cantante estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta encabezaron este viernes la inauguración del Mundial en Estados Unidos antes del partido entre la selección local y la de Paraguay por el grupo D del certamen futbolístico.

Junio 12, 2026 10:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más