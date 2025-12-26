Sumar por una sociedad deportiva

En el marco del Proyecto Sumar Juventud Sana, la SND acompañó una jornada comunitaria en el Club Juventud de Loma Pytã, donde alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios, orientaciones y capacitaciones brindadas por distintas entidades del Estado.

La SND estuvo presente con los instructores de las escuelas deportivas, aportando acciones recreativas y de iniciación deportiva con los niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos saludables y la práctica deportiva como una opción para evitar la drogadicción.

La jornada contó con la participación del Ministerio de Salud, el MEC, la Senade, el Departamento de Identificaciones, la Dirección General del Registro Civil, el Regimiento de Caballería N° 4, y otras instituciones que se sumaron para fortalecer el trabajo articulado al servicio de la comunidad.