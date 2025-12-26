26 dic. 2025
Otros Deportes

Sumar por una sociedad deportiva

La Secretaría Nacional de Deportes, en compañía de otras instituciones, y con el Proyecto Sumar, viene realizando jornadas deportivas en diversas ciudades del país con el fin de fomentar el deporte y dejar de lado cualquier tipo de adicciones o sedentarismo, efectos que son dañinos para la salud.

Diciembre 26, 2025 08:44 a. m. • 
Por Redacción D10
SND_64792355.jfif

Valores. Instructores del SND comparten jornadas recreativas.

Foto: Gentileza SND

En el marco del Proyecto Sumar Juventud Sana, la SND acompañó una jornada comunitaria en el Club Juventud de Loma Pytã, donde alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios, orientaciones y capacitaciones brindadas por distintas entidades del Estado.

La SND estuvo presente con los instructores de las escuelas deportivas, aportando acciones recreativas y de iniciación deportiva con los niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos saludables y la práctica deportiva como una opción para evitar la drogadicción.

La jornada contó con la participación del Ministerio de Salud, el MEC, la Senade, el Departamento de Identificaciones, la Dirección General del Registro Civil, el Regimiento de Caballería N° 4, y otras instituciones que se sumaron para fortalecer el trabajo articulado al servicio de la comunidad.

Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Nacional remo
Otros Deportes
Surgen campeones del Nacional de Remo 2025
Los clubes Deportivo Sajonia, CNR El Mbiguá y la Escuela Paraguayo Alemán fueron los vencedores de la presenta temporada.
Diciembre 18, 2025 02:23 p. m.
Tenis de mesa
Otros Deportes
El tenis de mesa cerró su calendario con el Clausura Ítalo
La competencia marcó el fin de temporada de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM).
Diciembre 18, 2025 01:38 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kings
Otros Deportes
Los Kings, a una victoria de la consagración en el Clausura
Olimpia Kings pasó al frente en la definición por el título en la Liga Nacional de Básquet 2025.
Diciembre 17, 2025 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Paris 2024
Otros Deportes
El coste neto de París 2024 fue mucho menor de lo estimado
El coste neto de los Juegos Olímpicos de París de 2024 fue de unos 2.800 millones de euros, según una nueva estimación desvelada este lunes, que a diferencia de cálculos anteriores tiene en cuenta criterios a largo plazo más allá del impacto inmediato en las cuentas públicas.
Diciembre 16, 2025 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Cabral
Otros Deportes
Carlos Cabral: “Mi gran sueño es dejar un legado”
El atleta paraguayo Carlos Miguel Cabral se adjudicó varias medallas en competencias mundiales de powerlifting (levantamiento de pesas) que se llevaron a cabo en los últimos días, cerrando de esta forma una exitosa temporada 2025.
Diciembre 14, 2025 03:18 p. m.
 · 
Redacción D10
G77QOx0WQAAOypx.jpeg
Otros Deportes
El Olimpia Kings gana en la primera final
El equipo de Olimpia Kings se impuso a Colonias Gold por la primera final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet masculino 2025.
Diciembre 13, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más