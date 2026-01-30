30 ene. 2026
Otros Deportes

Carlos Alcaraz gana la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia

El encuentro entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Abierto de Australia, que supuso el pase del español a la final.

Enero 30, 2026 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
20260130_091602.jpg

Carlos Alcaraz, tenista español.

Carlos Alcaraz superó al número 3 del mundo, Zverev, por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 tras cinco horas y 27 minutos, es decir, en más tiempo que la que disputaron en 2009 los españoles Rafael Nadal y Fernando Verdasco, que duró cinco horas y 14 minutos y supuso el pase del balear para la final.

Además, el choque entre el español y el germano se convirtió en el tercer partido más largo del primer Grand Slam de la temporada, solo por detrás de la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal del 2012, que duró cinco horas y 53 minutos y la del británico Andy Murray y el australiano Thanasi Kokkinakis, de la segunda ronda del 2023, con cinco horas y 45 minutos. EFE

Carlos Alcaraz Alexander Zverev Tenis
Redacción D10
