29 ene. 2026
Otros Deportes

Prematura despedida de la Albirroja de futsal en la Copa América

El equipo paraguayo no pudo vencer a Uruguay en la ronda 4 del torneo y quedó fuera en fase de grupos.

Enero 29, 2026 02:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay futsal

Equipo paraguayo que quedó fuera de la Copa América.

Gentileza

La Selección Paraguaya de futsalFIFA quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América de mayores, que se desarrolla en la ciudad de Luque y que organiza la Conmebol.

El equipo paraguayo sufrió dos derrotas en el torneo, cediendo primero ante Perú por 3-1 y luego frente a Uruguay por 2-1, para quedar al margen de la ronda de las semifinales. La victoria frente a Ecuador por 4-1 no alcanzó para dar pelea en la última fecha.

En la derrota ante los charrúas, el equipo paraguayo alineó a: Giovanni González, Julio Mareco (C), Robert Gamarra, Hugo Martínez y Arnaldo Báez. Ingresaron: Marcio Ramírez, Marcos Solís, Emerson Méndez, Richard Rejala, Javier Salas, Vander Méndez, Francisco Martínez, Rodrigo Duarte y Diego Poggi. DT: Carlos Chilavert.

La llave de semifinales se juega el sábado 31 desde las 16:00, mientras que los compromisos por el bronce y el título de campeón será el domingo 1 de febrero, desde las 18:00, todos en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Copa América de Futsal Selección Paraguaya
Redacción D10
