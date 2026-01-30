Paraguay va por una digna despedida de la Copa América

La Selección Paraguaya de futsal FIFA cierra este sábado 31 su participación en la Copa América de mayores que se juega en Luque. La Albirroja va por la séptima ubicación ante su similar de Chile.

El compromiso será en el Arena del Comité Olímpico Paraguayo (COP) desde las: 14:00. Previamente Ecuador mide a Bolivia desde las 113:00. Seguidamente se cumplirán las semifinales entre Argentina vs. Venezuela (16:30) y Brasil contra Perú (19:15).

El domingo 1 de febrero se disputan tres juegos, el choque por el quinto puesto entre Uruguay y Colombia (11:30), luego el duelo por el bronce entre los perdedores de las semifinales (14:00) y el compromiso final por el oro, a partir de las 17:00.

UN SOLO TRIUNFO. Paraguay busca despedirse de manera decorosa, luego de quedar eliminado en fase de grupos, producto de sus derrotas frente a Perú por 3-1, Uruguay 2-1 y Argentina por 4-1. Solo consiguió ganar en un juego, ante Ecuador por 4-1.