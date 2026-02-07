Roberto Carlos y Karanka dan la bienvenida al trofeo del Mundial en su visita al Bernabéu

Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002, se mostró emocionado de poder levantar el trofeo de nuevo y aseguró que con este evento había recordado muchos momentos de Japón y Corea.

Por su parte, Karanka, actual director técnico de desarrollo y de la selección española absoluta masculina, comentó era un privilegio recibir en España el trofeo “que todo el mundo quiere levantar” por dos motivos: “porque en 2030 seremos sede del Mundial” y porque espera que este verano se pueda “bordar la segunda estrella” en el escudo que acredita como campeón del mundo.

En la presentación también participó el director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa, para quien es “un gran honor” que Madrid sea una de las paradas de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Esta gira cumple su sexta edición y comenzó su ruta el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí; tras visitar diferentes países como España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay o Brasil llegará a las sedes principales de este verano -Estados Unidos, México y Canadá- donde pasará por 38 ciudades diferentes antes del pitido inicial.

“Durante dos décadas, la Gira ha sido un viaje que ha unido al público con la magia de este deporte. En la travesía del trofeo rumbo a la mayor edición del torneo de la historia, ensalzamos la pasión, el orgullo y la unidad que hacen del fútbol el deporte más popular del planeta”, añadió, en un comunicado, el vicepresidente de The Coca-Cola Company, Mickael Vinet.

Así pues, Coca-Cola -empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y la FIFA ensalzaron una alianza que cumple 20 años, y con la que han llegado, según sus cifras, a más de cuatro millones de seguidores en 182 mercados de todo el mundo.

La jornada en el Bernabéu incluye, además de la posibilidad de fotografiarse con el trofeo, diversas actividades lúdicas como un torneo de fútbol 3x3, cuya final se jugará en el propio estadio contra un equipo de reconocidos creadores de contenido y con la conducción y narración de Ibai Llanos.