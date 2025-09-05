Sportivo Luqueño vs. Guaraní: Paso a paso

Desde este viernes, Libertad estará bajo las órdenes de Pablo Guiñazú, quien se sentará en el banquillo tras la salida de Sergio Aquino. El argentino, que pasó varios años como jugador en el Gumarelo, vivirá su segunda experiencia como entrenador en el fútbol paraguayo.
Si bien no quiso profundizar el tema, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, mencionó que “Olimpia tiene una fijación especial” con la entidad auriazul. Esto surgió después del caso de Julio César Cáceres y de algunos jugadores de las Formativas del club de Luque.