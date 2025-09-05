05 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Sportivo Luqueño vs. Guaraní: Paso a paso

Sportivo Luqueño y Guaraní dan inicio a la 11ª fecha del Torneo Clausura, en el estadio Luis Salinas, a partir de las 18:30.

Septiembre 05, 2025 04:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Guaraní

Torneo Clausura Sportivo Luqueño Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Guiñazú
Fútbol Paraguayo
Libertad le da la bienvenida a su nuevo entrenador: Pablo Guiñazú
Desde este viernes, Libertad estará bajo las órdenes de Pablo Guiñazú, quien se sentará en el banquillo tras la salida de Sergio Aquino. El argentino, que pasó varios años como jugador en el Gumarelo, vivirá su segunda experiencia como entrenador en el fútbol paraguayo.
Agosto 29, 2025 07:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Amarilla
Fútbol Paraguayo
“Tener la responsabilidad de marcar goles no es fácil”
El delantero de Cerro Porteño, Luis Amarilla anotó por primera vez con la camiseta de Cerro Porteño. El atacante reconoció que “tener la responsabilidad de marcar goles no es fácil”.
Agosto 29, 2025 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Aitor García
Fútbol Paraguayo
Aitor García se fue feliz de Olimpia, con dos títulos ganados
Aitor García se alejó de la dirección deportiva del Olimpia y aclaró que su salida se dio en buenos términos. “Me voy feliz por haber ganado dos campeonatos con Olimpia”.
Agosto 28, 2025 12:40 p. m.
Sergio Aquino
Fútbol Paraguayo
Sergio Aquino dejará el banquillo de Libertad
El hasta ahora entrenador de Libertad, Sergio Aquino, dejará de serlo después del partido que el equipo sostenga por Copa Paraguay.
Agosto 27, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Éver Hugo Almeida
Fútbol Paraguayo
Éver Hugo Almeida, el elegido en Olimpia
Éver Hugo Almeida está para volver nuevamente a su casa, a Olimpia. Tras la salida de Ramón Díaz, y a falta del anuncio oficial, el entrenador se sentará en el banquillo decano.
Agosto 26, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
“Olimpia tiene una fijación especial con Luqueño”
Si bien no quiso profundizar el tema, el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, mencionó que “Olimpia tiene una fijación especial” con la entidad auriazul. Esto surgió después del caso de Julio César Cáceres y de algunos jugadores de las Formativas del club de Luque.

Agosto 26, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
