09 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary: Paso a paso

Sportivo Luqueño y Atlético Tembetary chocan esta tarde en el estadio ueno Luis Salinas, por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Agosto 09, 2025 04:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary

Torneo Clausura Sportivo Luqueño Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alejandro Notario
Fútbol Paraguayo
El goleador español que llega al Sportivo Trinidense
El Sportivo Trinidense anunciará en los próximos días el fichaje del goleador español con sangre paraguaya, Alejandro Notario.
Agosto 07, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Ramón Díaz
Fútbol Paraguayo
“Me parece mucha pichadura”, dijo Luis Pettengill sobre los Díaz
Luis Pettengill calificó de “pichadura” por parte de los técnicos de Olimpia, Ramón Díaz y Emiliano Díaz acerca del penal cobrado para Cerro Porteño. Indica que “la mala onda vino de los técnicos tratando de justificarse”.
Agosto 07, 2025 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
“Correcta decisión”: el penal a favor de Cerro en el superclásico
VIDEO. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó el material con el análisis arbitral sobre las jugadas polémicas de la sexta fecha del Torneo Clausura, y obviamente, está el penal a favor de Cerro Porteño en el superclásico.
Agosto 06, 2025 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
Héctor Melgarejo: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”
En las seis fechas jugadas, el Sportivo Ameliano ya tuvo que jugar con los cuatro grandes del fútbol y la cosecha de puntos fue escasa. Ante esto, el presidente Héctor Melgarejo indicó: “Ahora sí empieza nuestro campeonato”.
Agosto 06, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
La séptima, desde el viernes
A partir del viernes, la séptima fecha del Torneo Clausura comenzará a jugarse con dos compromisos del que se destaca el cotejo del líder e invicto Cerro Porteño ante su vecino Nacional.
Agosto 06, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Limpeño
Fútbol Paraguayo
La 18ª fecha de la Primera B se jugará de esta manera
El fin de semana se jugará la 18ª jornada del campeonato de la Primera B: el viernes se jugarán tres partidos, así como el sábado y domingo.
Agosto 05, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más