Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Rubio Ñu se estrenan en el Torneo Apertura, en Villeta.
Enero 25, 2026 05:18 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano
Rubio Ñu
Redacción D10
Torneo Apertura
Cerro Porteño con “libertad” de incorporar
Cerro Porteño recibió el visto bueno de la FIFA tras el pago y posterior levantamientos de las inhibiciones que pesaba por sobre la institución por compromisos económicos.
Enero 24, 2026 05:20 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Nacional y Sportivo San Lorenzo hacen su estreno en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Arsenio Erico.
Enero 24, 2026 05:13 p. m.
Torneo Apertura
Nacional debuta contra el benjamín San Lorenzo
Nacional debuta hoy frente a San Lorenzo, desde las 18:00, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.
Enero 24, 2026 08:39 a. m.
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs Libertad, un partido de alto voltaje en La Nueva Olla
Cerro Porteño y Libertad disputan un partido estelar en La Nueva Olla, desde las 2015, por la primera fecha del Apertura 2026.
Enero 24, 2026 08:37 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Luqueño aplicó el golpe súbito al Gallo Norteño
Todo Pedro Juan festejaba la victoria transitoria del Gallo Norteño (1-0), pero Luqueño lo dio vuelta en la agonía.
Enero 23, 2026 11:03 p. m.
Torneo Apertura
Agradable empate inaugural en Campo Grande
Fue 1a 1 entre Recoleta y Trinidense en el estadio Ricardo Gregor, propiedad de Independiente, en el primer partido del torneo Apertura 2026.
Enero 23, 2026 08:09 p. m.
·
Redacción D10
