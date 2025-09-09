09 sept. 2025
Eliminatorias

Sin Miguel Almirón, este jugador usará el 10

Si bien viajó, Miguel Almirón no podrá jugar ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas. Con su ausencia quedó libre la camiseta 10, pero un albirrojo lo lucirá esta noche en Lima.

Septiembre 09, 2025 06:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra usará el 10 ante Perú.

Foto: Gentileza - Albirroja

Frente a Ecuador, Miguel Almirón vio su segunda tarjeta amarilla y esto le imposibilitó jugar el último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú, en el Estadio Nacional del Perú.

Pero el número 10 podrá tener minutos contra el combinado incaico. El jugador que lucirá este dorsal en el encuentro contra Perú será Alejandro Romero Gamarra.

De igual manera, el Miggy viajó con el plantel para apoyar al equipo de cerca. Paraguay visita a Perú desde las 20:30 por la 18ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Eliminatorias Sudamericanas Paraguay Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-09 at 16.46.01.jpeg
Eliminatorias
Bolivia vs. Brasil: Paso a paso
Bolivia recibe a Brasil en el estadio Municipal de El Alto a las 20:30 con la necesidad de ganar para soñar con el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.
Septiembre 09, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
PERU VS PARAGUAY.png
Eliminatorias
Perú vs. Paraguay: Paso a paso
La Albirroja enfrenta a Perú en Lima (20:30) por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Septiembre 09, 2025 05:31 p. m.
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PER
Eliminatorias
La Celeste visita a Chile en Santiago
Chile se despide como local de sus peores Eliminatorias desde que se disputan todos contra todos, ocupando el último lugar.
Septiembre 09, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Venezuela v Mexico - CONMEBOL Copa America USA 2024
Eliminatorias
Venezuela, a todo o nada
Se espera un ambiente de fiesta y esperanza en el estadio Monumental de Maturín, donde la Selección de Venezuela se juega la oportunidad de estar en el repechaje del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Septiembre 09, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
GtHUNepWkAAXk9E.jpg
Eliminatorias
Bolivia, por la heroica
Bolivia encara esta noche (20:30) un partido que podría quedar en la historia. Por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas enfrentará a Brasil, en el estadio Municipal El Alto.
Septiembre 09, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Argentina v Canada - CONMEBOL Copa America USA 2024
Eliminatorias
Un atractivo duelo de clasificados
Se baja el telón de las Eliminatorias en Guayaquil para el local, Ecuador, y la vigente campeona del mundo y líder absoluto de la clasificación, Argentina.
Septiembre 09, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más