Sin Miguel Almirón, este jugador usará el 10

Frente a Ecuador, Miguel Almirón vio su segunda tarjeta amarilla y esto le imposibilitó jugar el último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú, en el Estadio Nacional del Perú.

Pero el número 10 podrá tener minutos contra el combinado incaico. El jugador que lucirá este dorsal en el encuentro contra Perú será Alejandro Romero Gamarra.

El manto sagrado y su última función en estas Clasificatorias ⚪🔴



¡Vestuario listo en Lima! #VamosParaguay 🇵🇾

De igual manera, el Miggy viajó con el plantel para apoyar al equipo de cerca. Paraguay visita a Perú desde las 20:30 por la 18ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.