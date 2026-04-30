30 abr. 2026
Torneo Apertura

Simultaneidad en la 19ª jornada

Ante la posibilidad de tener un campeón en la fecha 19, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol reprogramó dos encuentros para que tanto Olimpia como Cerro Porteño jueguen a la misma hora.

Abril 30, 2026 07:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Olimpia jugará el domingo.

Este jueves, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol modificó algunos compromisos de la 19ª jornada del Torneo Apertura debido a la posibilidad de que el título se defina.

Fecha 19

Viernes 1 de mayo

-Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo

Estadio: Martín Torres

Hora: 17:45

-Libertad vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Huerta

Hora: 20:00

Sábado 2 de mayo

-Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Arboleda

Hora: 20:00

Domingo 3 de mayo

-Olimpia vs. Sportivo Ameliano

Estadio: ueno Defensores del Chaco

Hora: 9:30

-Recoleta vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico

Hora: 9:30

-Guaraní vs. Nacional

Estadio: Emiliano Ghezzi

Hora: 20:00

