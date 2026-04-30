Simultaneidad en la 19ª jornada

Este jueves, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol modificó algunos compromisos de la 19ª jornada del Torneo Apertura debido a la posibilidad de que el título se defina.
Fecha 19
Viernes 1 de mayo
-Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo
Estadio: Martín Torres
Hora: 17:45
-Libertad vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: La Huerta
Hora: 20:00
Sábado 2 de mayo
-Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño
Estadio: La Arboleda
Hora: 20:00
Domingo 3 de mayo
-Olimpia vs. Sportivo Ameliano
Estadio: ueno Defensores del Chaco
Hora: 9:30
-Recoleta vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico
Hora: 9:30
-Guaraní vs. Nacional
Estadio: Emiliano Ghezzi
Hora: 20:00