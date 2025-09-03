Paraguay está a un punto de conseguir la clasificación a una Copa del Mundo tras ausentarse tres ediciones y el seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, dijo que no puede prometer resultados, pero sí habló de la entrega.

“Mañana no va a haber un jugador de Paraguay que no va a ir a disputar una pelota como si fuese la pelota más importante del destino de sus vidas”, comentó.

Estos futbolistas “van a jugar el partido que estuvieron soñando no durante 16 años como lo estuvo esperando el país, como lo estuvieron soñando a los cinco o seis años cuando patearon la primera pelota y se enamoraron del fútbol”.

“Y soñaron no solo ser jugadores de fútbol, sino ser jugadores de la selección, con el orgullo que significa ponerse la mano en el pecho y cantar el himno, con toda esa emoción que trasunta ese momento”, añadió.

“Les puedo asegurar que no va a haber un jugador que no deje la piel por tratar de darle esa alegría a este pueblo que la merece porque si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay. Y nosotros vamos a hacer lo humanamente esté a nuestro alcance para que tengamos el privilegio de abrazarnos al final del partido y poder haber dicho que clasificamos nuevamente a una Copa del Mundo y que hemos empezado a reconciliar al pasado futbolístico de Paraguay honrado su historia”, remarcó Gustavo Alfaro.

El seleccionador se refirió al atuendo que utilizó Ángel Romero al sumarse al plantel: “Me gustó mucho y se lo dije a Ángel Romero, cuando apareció en la concentración con la camiseta del 2010. Me pareció un gesto hermoso porque son parte de nuestra historia y es una parte linda de nuestra historia que uno tiene que reconocer”.

El duelo contra Ecuador será el 3 de septiembre, a las 20:30, en el estadio ueno Defensores del Chaco. Paraguay puede asegurarse su boleto hasta cayendo, para que eso ocurra, Venezuela no le tiene que ganar a Argentina en Buenos Aires.

