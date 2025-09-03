03 sept. 2025
Eliminatorias

“Si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay”

El seleccionador de Paraguay Gustavo Alfaro, prometió que los jugadores van a dejarlo todo por conseguir el objetivo ya que “si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay”.

Septiembre 03, 2025 01:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

Paraguay está a un punto de conseguir la clasificación a una Copa del Mundo tras ausentarse tres ediciones y el seleccionador albirrojo, Gustavo Alfaro, dijo que no puede prometer resultados, pero sí habló de la entrega.

Mañana no va a haber un jugador de Paraguay que no va a ir a disputar una pelota como si fuese la pelota más importante del destino de sus vidas”, comentó.

Estos futbolistas “van a jugar el partido que estuvieron soñando no durante 16 años como lo estuvo esperando el país, como lo estuvieron soñando a los cinco o seis años cuando patearon la primera pelota y se enamoraron del fútbol”.

“Y soñaron no solo ser jugadores de fútbol, sino ser jugadores de la selección, con el orgullo que significa ponerse la mano en el pecho y cantar el himno, con toda esa emoción que trasunta ese momento”, añadió.

Les puedo asegurar que no va a haber un jugador que no deje la piel por tratar de darle esa alegría a este pueblo que la merece porque si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay. Y nosotros vamos a hacer lo humanamente esté a nuestro alcance para que tengamos el privilegio de abrazarnos al final del partido y poder haber dicho que clasificamos nuevamente a una Copa del Mundo y que hemos empezado a reconciliar al pasado futbolístico de Paraguay honrado su historia”, remarcó Gustavo Alfaro.

El seleccionador se refirió al atuendo que utilizó Ángel Romero al sumarse al plantel: “Me gustó mucho y se lo dije a Ángel Romero, cuando apareció en la concentración con la camiseta del 2010. Me pareció un gesto hermoso porque son parte de nuestra historia y es una parte linda de nuestra historia que uno tiene que reconocer”.

El duelo contra Ecuador será el 3 de septiembre, a las 20:30, en el estadio ueno Defensores del Chaco. Paraguay puede asegurarse su boleto hasta cayendo, para que eso ocurra, Venezuela no le tiene que ganar a Argentina en Buenos Aires.

Selección Paraguaya Paraguay Gustavo Alfaro Eliminatorias Sudamericanas
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gómez vs. Vinícius Jr.
Eliminatorias
Diego Gómez: de mirar por tevé a ser protagonista
A su llegada al país, Diego Gómez recordó que cuando se consiguió la última clasificación a una Copa del Mundo, él estaba “en casa, mirando por la tele”. El jueves, el volante de Paraguay podría ser uno de los protagonistas de la obtención del boleto mundialista.
Septiembre 02, 2025 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
lionel messi.jpg
Eliminatorias
Messi llega para disputar su último partido de Eliminatorias en Argentina
Lionel Messi desembarcó este lunes en Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina.
Septiembre 01, 2025 06:46 p. m.
 · 
Redacción D10
ssalinas.jpg
Eliminatorias
Beccacece espera “un partido con mucho roce y fricción” en Paraguay
Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, aguarda un partido friccionado en Paraguay en donde la Tri nunca pudo ganar por Eliminatorias.
Septiembre 01, 2025 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Ronaldo Martínez
Eliminatorias
Ronaldo Martínez, en un momento soñado
Una de las sorpresas que tiene la Selección Paraguaya de Gustavo Alfaro para este combo es la convocatoria de Ronaldo Martínez. El delantero confesó que está viviendo algo soñado.
Septiembre 01, 2025 04:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil - Argentina
Eliminatorias
Argentina anuncia lista de convocados
La selección Argentina de fútbol anunció este jueves la lista de jugadores convocados por el técnico Lionel Scaloni para las dos últimas jornadas de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026, en la que aparece el astro Lionel Messi.
Agosto 28, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi_57709408.png
Eliminatorias
Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias
El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.
Agosto 28, 2025 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más