26 jun. 2026
Copa del Mundo

Senegal vs. Irak: Paso a paso

Senegal e Irak juegan soñando con el resultado que lo deje avanzar a la siguiente ronda del Mundial. Seguí el partido en D10.

Junio 26, 2026 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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