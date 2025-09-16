16 sept. 2025
Segunda fecha del Cuadrangular Final

Este martes se disputa la segunda fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón en el Polideportivo del club Sol de América.

Septiembre 16, 2025 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
547262679_782221534564055_1532312925158570678_n.jpg

29 de Septiembre es líder del Cuadrangular Final de la Copa de Oro.

MQ Fotografías

La segunda fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón prosigue este martes con dos encuentros a jugarse en el estadio Polideportivo del club Sol de América, en Barrio Obrero.

A primera hora, La Merced medirá fuerzas ante Atenas. Y el choque de fondo será protagonizado por 29 de Septiembre y Fomento de Barrio Obrero.

Resultados de la Fecha 1:

Fomento 4-4 La Merced y 29 de Septiembre 3-2 Atenas.

Posiciones: 29 de Septiembre 2 puntos, Fomento 1, Atenas 1 y La Merced 0.

Cabe señalar que Atenas presentó una protesta formal contra 29 de Septiembre por la supuesta actuación antirreglamentaria de uno de sus futbolistas, protesta que aún no fue resuelta.

