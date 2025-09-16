La segunda fecha del Cuadrangular Final de la Copa de Oro de fútbol de salón prosigue este martes con dos encuentros a jugarse en el estadio Polideportivo del club Sol de América, en Barrio Obrero.

A primera hora, La Merced medirá fuerzas ante Atenas. Y el choque de fondo será protagonizado por 29 de Septiembre y Fomento de Barrio Obrero.

Resultados de la Fecha 1:

Fomento 4-4 La Merced y 29 de Septiembre 3-2 Atenas.

Posiciones: 29 de Septiembre 2 puntos, Fomento 1, Atenas 1 y La Merced 0.

Cabe señalar que Atenas presentó una protesta formal contra 29 de Septiembre por la supuesta actuación antirreglamentaria de uno de sus futbolistas, protesta que aún no fue resuelta.