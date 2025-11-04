Paraguay se impone en el Sur

El equipo paraguayo se impuso en la competencia regional que se desarrolló en el Estadio Mundialista Los Pynandi, de la ciudad de Luque, de manera invicta en ambas ramas (Sub 20 y mayores).

En la última fecha, la Albirroja derrotó a Argentina en la Sub 20 por 8 a 1, mientras que en la Absoluta la victoria ante los albicelestes fue 8-0.

Previamente, Paraguay superó a Chile, Bolivia y Uruguay para quedarse con la corona y el pase a la final para medir a Brasil, ganador en Zona Norte, para definir el título continental. Thiago Barrios de Paraguay fue el artillero de la competencia.

LOS MEJORES. El plantel en la Sub 20: Enrique Sánchez; Alexandro Luraschi, Vidal Cáceres, Didier Cáceres y Thiago Barrios, Alexander Prieto, Fabrizio Caballero, Nicolás Bareiro, Mauricio Hermosilla, Enzo Sánchez. El técnico fue Carlos Rojas.

El plantel en la Absoluta: Carlos Ovelar; Sixto Cantero, Carlos Carballo, Milciades Medina, Jesús Martínez, Yoao Rolón, Alexandre Luraschi, Jhovanny Benítez, Luis Cáceres, Néstor Medina, Thiago Barrios. DT: Joaquín Molas.