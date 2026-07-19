España y Argentina igualan sin goles al entretiempo

En el imponente MetLife Stadium, la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se mantiene abierta tras un primer tiempo intenso que terminó 0-0.

El conjunto europeo fue el claro dominador en la etapa inicial. Con una mayor tenencia de balón y circulación paciente, España logró instalarse en campo rival y generó las aproximaciones más peligrosas, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales para romper el cero.

Por su parte, Argentina mostró una versión más contenida, con dificultades para generar juego y escaso peso ofensivo. El equipo sudamericano no logró inquietar con claridad al arco rival y apostó más al orden defensivo que a la elaboración.

Sobre el cierre de la primera mitad llegó la primera incidencia importante: la Albiceleste se vio obligada a realizar una variante por la molestia muscular de Lisandro Martínez, quien dejó el campo para el ingreso de Nicolás Otamendi.

Con el marcador en blanco, la final sigue completamente abierta de cara al complemento, donde ambos buscarán dar el golpe definitivo en la lucha por el título mundial.