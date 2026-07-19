19 jul 2026
Copa del Mundo

España y Argentina igualan sin goles al entretiempo

España y Argentina no se sacaron diferencias en el marcador al término de la primera parte en la gran final de la Copa del Mundo.

Julio 19, 2026 04:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

España y Argentina empatan sin goles en New York. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CARL RECINE/Getty Images via AFP

En el imponente MetLife Stadium, la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se mantiene abierta tras un primer tiempo intenso que terminó 0-0.

El conjunto europeo fue el claro dominador en la etapa inicial. Con una mayor tenencia de balón y circulación paciente, España logró instalarse en campo rival y generó las aproximaciones más peligrosas, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales para romper el cero.

Por su parte, Argentina mostró una versión más contenida, con dificultades para generar juego y escaso peso ofensivo. El equipo sudamericano no logró inquietar con claridad al arco rival y apostó más al orden defensivo que a la elaboración.

Sobre el cierre de la primera mitad llegó la primera incidencia importante: la Albiceleste se vio obligada a realizar una variante por la molestia muscular de Lisandro Martínez, quien dejó el campo para el ingreso de Nicolás Otamendi.

Con el marcador en blanco, la final sigue completamente abierta de cara al complemento, donde ambos buscarán dar el golpe definitivo en la lucha por el título mundial.

España Argentina Copa del mundo
Redacción D10
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