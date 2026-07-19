19 jul 2026
Copa del Mundo

Los once de España que van por la segunda corona

Luis de la Fuente confirmó el equipo de España que jugará ante Argentina la final de la Copa del Mundo 2026.

Julio 19, 2026 02:39 p. m.
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Lamine Yamal, figura de España.

PAUL ELLIS/AFP

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, repite el mismo once inicial que puso ante Bélgica, en cuartos, y en la semifinal contra Francia, para el partido por el título mundial que enfrentará a España contra Argentina, en el estadio Metlife de East Rutherford.

De la Fuente mantiene a Pedri González en el banquillo, desbancado en el once por Fabián Ruiz, y son titulares Lamine Yamal y Pedro Porro, que acabaron con algunos problemas musculares el encuentro contra Francia.

España afronta la final de la Copa del Mundo 2026 con el siguiente once: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

España Argentina Mundial FIFA 2026
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