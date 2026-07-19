19 jul 2026
Copa del Mundo

España vs. Argentina, una final para la eternidad

Llegó el día. Se paraliza el mundo. España y Argentina se enfrentan desde las 16:00 en Nueva Jersey por la corona del Mundial 2026.

Julio 19, 2026 08:23 a. m.
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España y Argentina, un partidazo por el título mundial.

España y Argentina se enfrentarán este domingo por la corona del fútbol mundial en una final que promete quedar marcada en la historia. El Estadio Nueva York (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, será el escenario del duelo decisivo desde las 16:00, donde dos potencias buscarán escribir una nueva página dorada en la Copa del Mundo.

La selección española irá en busca de su segundo título mundial y tendrá la misión de destronar al vigente campeón. La Roja, comandada por Luis de la Fuente, llega a la gran cita con la confianza de un equipo que mostró solidez, identidad y un fútbol ofensivo durante todo el torneo.

Del otro lado estará Argentina, que intentará defender la corona conquistada en Qatar 2022 y mantener durante otros cuatro años el reinado mundial. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, afronta el partido con la ilusión de cerrar un ciclo histórico y volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.

Ambos seleccionados alcanzaron la instancia definitiva después de superar semifinales de enorme exigencia. España selló su clasificación con una actuación convincente frente a Francia, a la que derrotó por 2-0. Mikel Oyarzabal, desde el punto penal, abrió el camino del triunfo, mientras que Pedro Porro apareció con una destacada intervención ofensiva para ampliar la ventaja y asegurar el boleto a la final.

Argentina, en tanto, protagonizó una de las batallas más emocionantes del Mundial. La Albiceleste estuvo en desventaja ante Inglaterra, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y logró una remontada cargada de carácter. Enzo Fernández y Lautaro Martínez fueron los encargados de marcar los goles que sellaron el triunfo por 2-1 y el pase a la definición.

Para la final, todo apunta a que ambos entrenadores mantendrán las estructuras que los llevaron hasta esta instancia. Luis de la Fuente buscará sostener la intensidad y el juego asociado que caracteriza a España, mientras que Scaloni apostará nuevamente por el equilibrio, la experiencia y la capacidad de sus futbolistas para responder en los momentos decisivos.

Además del enfrentamiento entre dos estilos y dos generaciones futbolísticas, la gran final tendrá un atractivo especial con el duelo entre la vigencia de Lionel Messi, capitán y símbolo argentino, y la irrupción de Lamine Yamal, la joven estrella española que se convirtió en una de las grandes figuras del torneo.

Será un choque entre presente y futuro, entre un campeón que quiere prolongar su legado y un aspirante que sueña con recuperar la gloria. España y Argentina, dos campeones del mundo, se citan en Nueva Jersey por una sola misión: levantar la Copa y alcanzar la eternidad.

Argentina España Mundial FIFA 2026
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