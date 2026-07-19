Tom Cruise y Robbie Williams calentaron la final del Mundial

Antes del pitido inicial y los himnos, Tom Cruise dio un discurso en el que alabó el fútbol por “cómo une a la gente” porque “hace que extraños se conviertan en aficionados”.

Los campeones del mundo Mario Kempes e Andrés Iniesta (por Argentina y España, respectivamente) presentaron el trofeo.

La cantante Jennifer Hudson, una de las pocas artistas galardonadas con los cuatro grandes premios del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro, y que también encendió el estadio.

Mientras, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger calentaron motores con la canción ‘Desire’. El cantante estadounidense Post Malone, nacido en el estado de Nueva York, fue otro de los protagonistas. También participó el creador de contenido IShowSpeed, que dio el pistoletazo de salida con la canción ‘Champions’.

El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó ‘America the Beautiful’ sobre una enorme lona desplegada por todo el césped con isignias de Nueva York como el puente de Brookyn, el Empire State Building o la estatua de la libertad.

La ceremonia también incluyó un desfile sobre el césped con las banderas de las selecciones que participaron en el Mundial, la presentación del trofeo de la Copa del Mundo y la salida oficial de Argentina y España al terreno de juego.

También hubo coreografías, un espectáculo de luces y pirotecnias que hicieron rugir al estadio antes del pitido inicial.

El acto incluyó también la presentación de las alineaciones de ambos finalistas.

En el descanso del partido está previsto un espectáculo musical de media hora al estilo de la Super Bowl estadounidense, con actuaciones de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

Chris Martin, líder de Coldplay, apareció brevemente antes del partido para presentarlo: “Por primera vez tendremos un espectáculo de medio tiempo, vamos a cantar todos juntos, como colectivo”.

La producción de la ceremonia de clausura corrió a cargo de Balich Wonder Studio, empresa italiana especializada en grandes eventos, que también orgaizó la de apertura. EFE