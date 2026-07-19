19 jul 2026
Copa del Mundo

España vs. Argentina: 10 ítems para seguir la final

Después de 103 partidos y 158 horas y media de juego oficial, España y Argentina dirimen este domingo quién será el campeón mundial, en un partido que paralizará el mundo.

Julio 19, 2026 08:43 a. m.
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El MetLife Stadium, escenario de la gran final de este domingo.

Estos son los 10 ítems para seguir la final:

1.- El mundo ante una pantalla

Según la proyección de audiencias, la final del Metlife tendrá una audiencia global entre 1.800 y 2.000 millones de personas a través de los canales tradicionales y las plataformas de streaming. O lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas del planeta estará pendiente de qué haga Messi o Lamine Yamal.

2.- El partido más caro de la historia

A veinticuatro horas del comienzo, las entradas más baratas cotizaban en el mercado secundario entre 7.400 y 8.200 dólares y el promedio general era de 11.327 hasta 12.751 dólares. El llamado ‘Efecto Messi’, o lo que es lo mismo la posibilidad de que el máximo ídolo en Estados Unidos conquiste el título en su último partido en un Mundial, junto al atractivo que representa la selección española de Lamine Yamal, ha disparado la reventa.

Y en las gradas, abrumadora mayoría de hinchas albicelestes, como ha pasado durante todo el Mundial. Argentinos o no, por el tirón latino, y, los neutrales, en su mayoría por Messi.

3.- Pausas de hidratación millonarias

Las denostadas pausas de hidratación se han convertido en una forma de hacer negocio. Son tres minutos que se ofrecen a las marcas y estas lo pagan a precio de oro: entre 200.000 y 300.000 dólares durante el torneo y se puede alcanzar el millón de dólares por 30 segundos de emisión durante la final.

4.- ¿Por qué Nueva York/Nueva Jersey?

Físicamente, el Metlife está en el estado de Nueva Jersey, concretamente en East Rutherford, pero también es el estadio de los New York Giants y los New York Nets que ante la falta de suelo en Manhattan se mudaron ahí, a un estadio más moderno, sin perder el nombre. Y la FIFA le dio esa denominación. Está a solo once kilómetros de Manhattan.

5.- Trump, Claudia Sheinbaum, los reyes y Pedro Sánchez, pero no Milei por ‘cábala’

El palco estará repleto de autoridades. Estará Donald Trump, que no ha acudido a ninguno de los 103 partidos precedentes, junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que aceptó su invitación. También han viajado desde España los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero habrá una ausencia notoria: el presidente de Argentina, Javier Milei, lo verá, como los 7 partidos precedentes de la Albiceleste, en la residencia presidencial de Los Olivos, por ‘cábala’, pura superstición.

6.- Ceremonia de clausura y show del entretiempo

Hora y media antes del comienzo del partido habrá la tradicional ceremonia de clausura con las actuaciones de Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, pero la novedad es el polémico show del entretiempo. Oficialmente, serán 11minutos de actuación de Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, más seis de montaje y desmontaje del escenario, pero en la Copa América hace dos años, Shakira actuó 7 minutos y los jugadores tardaron 26 desde que salieron del campo hasta que volvieron a jugar.

7.- Buen tiempo y ni rastro de humo

Las lluvias caídas durante gran parte de la jornada del sábado han disipado el humo, que procedente de los incendios de Canadá, había empeorado la calidad del aire. A las 15.00 hora local, cuando comienza el partido, se espera sol, unos 27 grados y 41 por ciento de humedad.

8.- Árbitro de mejor recuerdo para España que para Argentina

En un Mundial en el que se ha polemizado con el supuesto trato de favor a Argentina, el árbitro de la final, el esloveno Slavko Vincic, trae mejor recuerdo a España, invicta siempre que le dirigió -incluida la semifinal de la Eurocopa contra Francia-, que a Argentina, a la que arbitró en su última derrota en un Mundial, contra Arabia Saudí en Catar 2022 (1-2).

9.- Anillos para los campeones

En un intento por seguir acercando el fútbol al gusto estadounidense, la FIFA anunció el viernes que los campeones tendrán un anillo conmemorativo, al estilo NBA o NFL. Se fabricará una edición numerada de 2026 anillos de lujo. Se entregarán 30 a los campeones (26 a la plantilla más 4 al cuerpo técnico) y el resto se venderá.

10.- Y al final, el fútbol

Y todo por un partido de fútbol, por el duelo entre el juego colectivo de España y la resiliencia argentina, entre el descaro juvenil de Lamine Yamal y la sabiduría de Leo Messi. Todo concentrado en un rectángulo de juego capaz de provocar más emociones colectivas que ningún otro deporte. EFE

Mundial FIFA 2026 Argentina España
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