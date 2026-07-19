19 jul 2026
Copa del Mundo

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encendieron el descanso al estilo Super Bowl

La FIFA convirtió por primera vez el descanso de una final de un Mundial en una gran fiesta musical al estilo del Super Bowl estadounidense, con una actuación de menos de un cuarto de hora que reunió a estrellas como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

Julio 19, 2026 05:43 p. m.
FIFA World Cup 2026 final - Spain vs Argentina

Shakira se lució en el entretiempo de la final.

RONALD WITTEK/EFE

El espectáculo de medio tiempo, una tradición arraigada en los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, es una novedad para la Copa del Mundo, y obligó a ampliar el descanso de la final entre Argentina y España más allá de los 15 minutos habituales del fútbol.

En total, pasaron 27 minutos desde que los jugadores salieron del campo al final del primer tiempo hasta que comenzó el segundo.

Uno de los momentos que más levantó pasiones fue la interpretación de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial, a cargo de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy, que hicieron bailar al Metlife. Estuvieron acompañados por los ganadores del concurso Dai Dai Challenge y por el grupo ugandés Ghetto Kids, conocido por sus coreografías virales.

También, participaron Madonna -acompañada por Ronaldinho y Ronaldo Nazário al entrar en el escenario-, BTS y Justin Bieber, que interpretó ‘Everyyhing Hallejujah’ solo con su guitarra.

En un flanco del escenario, apareció el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, acompañado por la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

En la grada estaban otras estrellas como Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet y Matt Damon.

También participaron personajes de ‘Sesame Street’ y el coro juvenil PS22.

El espectáculo, con pirotecnias incluidas, también sirvió para promover el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo impulsado para financiar proyectos de educación y acceso al deporte para niños.

Antes del encuentro, la ceremonia de clausura del Mundial contó con Post Malone junto a otras figuras como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, y el creador de contenido IShowSpeed. Además, Mario Kempes y Andrés Iniesta presentaron el trofeo antes del pitido inicial.

Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretó además una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.

La producción estuvo a cargo de la organización Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, y contó con la dirección artística del líder de Coldplay, Chris Martin. EFE

Argentina España Mundial FIFA 2026
Más contenido de esta sección
FINAL 16.00.png
Copa del Mundo
España vs. Argentina: Paso a paso
España y Argentina chocan desde las 16:00 en el MetLife Stadium en la gran final del Mundial 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Julio 19, 2026 02:31 p. m.
fffia.jfif
Copa del Mundo
El día 39 del Mundial, en 5 claves
Te presentamos cinco claves de la gran final que disputarán España y Argentina desde las 16:00 en el MetLife Stadium.
Julio 19, 2026 08:49 a. m.
amele.jpg
Copa del Mundo
España vs. Argentina: 10 ítems para seguir la final
Después de 103 partidos y 158 horas y media de juego oficial, España y Argentina dirimen este domingo quién será el campeón mundial, en un partido que paralizará el mundo.
Julio 19, 2026 08:43 a. m.
nnota.jpeg
Copa del Mundo
España vs. Argentina, una final para la eternidad
Llegó el día. Se paraliza el mundo. España y Argentina se enfrentan desde las 16:00 en Nueva Jersey por la corona del Mundial 2026.
Julio 19, 2026 08:23 a. m.
HNjADe2XcAAZV6Z.jpg
Copa del Mundo
Mbappé supera a Messi como máximo goleador histórico en mundiales
Kylian Mbappé anotó este sábado un doblete contra Inglaterra en lo que va de Mundial y con 10 goles supera provisionalmente por 2 a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, y como el máximo goleador en la historia de las copas del mundo, con 22.
Julio 18, 2026 09:08 p. m.
 · 
Redacción D10
HNi7BOtWMAApGGK.jpg
Copa del Mundo
Inglaterra sube al podio y Mbappé hace historia
Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el juego del tercer puesto de la Copa del Mundo donde Kylian Mbappé se adueñó del rótulo de mayor goleador de la historia de los Mundiales.
Julio 18, 2026 08:16 p. m.
 · 
Redacción D10