Se completó el grupo: Diego Gómez y Juan Cáceres están en Ypané

Salvo Hugo Cuenca, quien fue desconvocado el lunes, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, ya cuenta con la plantilla completa. Este día se sumaron los dos jugadores que faltaban: Diego Gómez del Brighton y Juan Cáceres del Dinamo Moscú.

Con la llegada de Diego Gómez y Juan Cáceres, la #Albirroja ⚪️🔴 espera por el decisivo y último combo de estas Clasificatorias Sudamericanas.#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/48hkBnD3Dg — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 2, 2025

Bien temprano, los dos últimos llegaron a suelo guaraní y posteriormente se dirigieron al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol para acoplarse al resto del plantel.

Paraguay tiene altas chances de asegurar su presencia de forma directa en el Mundial 2026 en esta fecha: empatando o ganando a Ecuador, ya se habrá clasificado; perdiendo, siempre y cuando Venezuela no le gane a Argentina en Buenos Aires, también conseguirá su boleto mundialista. El duelo será el jueves, en el ueno Defensores del Chaco a las 20:30.

