02 sept. 2025
Eliminatorias

Se completó el grupo: Diego Gómez y Juan Cáceres están en Ypané

La Selección Paraguaya de Fútbol tiene dotación completa tras la llegada de Diego Gómez y Juan Cáceres, este martes. A dos días para el juego contra Ecuador, el seleccionador Gustavo Alfaro ya cuenta con todos sus convocados.

Septiembre 02, 2025 03:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez se acopló al grupo este martes.

Foto: Gentileza - Albirroja

Salvo Hugo Cuenca, quien fue desconvocado el lunes, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, ya cuenta con la plantilla completa. Este día se sumaron los dos jugadores que faltaban: Diego Gómez del Brighton y Juan Cáceres del Dinamo Moscú.

Bien temprano, los dos últimos llegaron a suelo guaraní y posteriormente se dirigieron al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol para acoplarse al resto del plantel.

Paraguay tiene altas chances de asegurar su presencia de forma directa en el Mundial 2026 en esta fecha: empatando o ganando a Ecuador, ya se habrá clasificado; perdiendo, siempre y cuando Venezuela no le gane a Argentina en Buenos Aires, también conseguirá su boleto mundialista. El duelo será el jueves, en el ueno Defensores del Chaco a las 20:30.

Redacción D10
