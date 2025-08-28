Se cierra la semana en la Copa Paraguay

La Copa Paraguay tendrá este jueves dos partidos más, que cerrarán la semana 10 de la competencia. Cuatro equipos buscarán la clasificación para los octavos de final del torneo de integración de la APF.

A las 16.00, en el estadio Martín Torres, el Benjamín Aceval de Villa Hayes se enfrentará con el equipo de Guaraní, mientras que, a las 18.30, el 24 de setiembre de Areguá tendrá que enfrentar al Libertad que tendrá la despedida de Sergio Aquino de la dirección técnica.

Las entradas para estos encuentros pueden adquirirse a través de la página de Tuti y con los siguientes costos: Preferencias: Gs. 50.000, Plateas: Gs. 40.000, Graderías: Gs. 30.000.

