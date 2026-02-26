26 feb. 2026
Mascherano dice que el Inter Miami “exige un resultado”

Javier Mascherano, director técnico argentino del Inter Miami, que jugará este jueves en Puerto Rico un partido de exhibición ante el Independiente del Valle de Ecuador, aseguró que la directiva de su club “exige un resultado”, en referencia a ganar y defender su título de la MLS de 2025.

Febrero 26, 2026 05:07 p. m. 
Redacción D10
Inter Miami

Lionel Messi es el capitán del Inter Miami.

Foto: Gentileza - Inter Miami

“Estamos en un club que nos exige un resultado cada vez que tenemos que jugar y hoy hay una linda oportunidad, y el domingo volver con la victoria en liga que es lo que todos queremos”, sostuvo Mascherano en rueda de prensa este jueves previo al encuentro de hoy.

El desafío del Inter Miami y el Independiente del Valle se llevará a cabo a las 20.00 hora local (00.00 GMT) en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, ciudad aledaña a la capital puertorriqueña de San Juan, y donde el club estadounidense, encabezado por Lionel Messi, entrenó el miércoles.

El partido, sin embargo, esta programado para llevarse a cabo el pasado 12 de febrero, pero debido a que Messi se lastimó, la producción decidió atrasarlo hasta este jueves.

Así, los puertorriqueños tendrán el gran honor de atestiguar a Messi, al veterano Luis Suárez, entre otros del Inter Miami, enfrentarse al Independiente del Valle, encabezado por Júnior Sornoza.

El partido del Inter Miami se da luego de que el club arranque su temporada regular de la MLS el pasado 21 de febrero con una derrota de 0-3 ante el Los Ángeles FC.

“Para nosotros venir como club a este país y jugar contra el Independiente del Valle es un privilegio”, resaltó Mascherano en la rueda de prensa, donde estuvo acompañado del también argentino del Inter Miami, Facundo Mura.

“Ojalá que pueda ser una gran noche y que sirva para los dos equipos para competir y tener a Messi en estas tierras”, añadió Mascherano.

El técnico argentino aseguró además que intentará utilizar a todos sus jugadores, incluyendo a Messi, como preparativo para la temporada regular de la MLS, aunque está en duda de la participación de Mateo Silvetti debido a un esguince que sufrió hace unos días.

“Sigue con molestia y seguiremos viendo si hoy vale la pena que juegue unos minutos o descansa para la mejor manera en el fin de semana”, dijo Mascherano.

“Necesitamos darle minutos a todo el plantel, aunque al cabo en 72 horas tenemos un gran partido ante Orlando”, añadió el técnico en referencia al encuentro oficial contra el Orlando City SC el próximo domingo de la temporada de la MLS.

Por su parte, Joaquín Papa, director técnico del Independiente del Valle, destacó el “marco espectacular” de la organización del desafío y su determinación de haber traído al Inter Miami y a Messi por primera vez a la isla caribeña.

El objetivo del encuentro, según dijo Papa, será que ambos equipos “jueguen al máximo nivel posible y darle buena energía a la gente que se viene a acercar” al estadio, que en el año 2012 albergó un juego entre España, campeón Mundial en 2010, ante el inexistente club local Puerto Rico Islanders.

