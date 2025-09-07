07 sept. 2025
Eliminatorias

Satisfacción y orgullo por la clasificación albirroja

Los albirrojos Omar Alderete y Andrés Cubas resaltaron la gran campaña de la Selección Paraguaya que logró su clasificación a un Copa del Mundo después de tres ausencias seguidas.

Septiembre 07, 2025 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

Los jugadores de la Albirroja entrenaron pensando en Perú.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

El defensor Omar Alderete y el mediocampista Andrés Cubas, claves en el esquema de Gustavo Alfaro, destacaron la campaña de la Albirroja en las Eliminatorias Sudamericanas, que permitió la clasificación anticipada para el Mundial de Norteamérica en el 2026.

Las dos figuras del equipo nacional resaltaron “la satisfacción y el orgullo” que sintieron tras inscribir el nombre de Paraguay, por novena vez, en una cita de esta magnitud.

GANAR EN LIMA. Sin embargo, no hay relajo en el plantel que buscará finalizar con broche de oro en Lima, donde nunca se ganó por las clasificatorias (6 derrotas y 2 empates).

“Vamos a ir a buscar los tres puntos, cerrar el último partido con una victoria. Tratamos siempre de dejar lo máximo y, obviamente, terminar con los máximos puntos posibles. Así que vamos a tomar el partido con la seriedad que merece”, dijo el Motorcito en rueda de prensa, previo al ensayo de ayer en el Defensores del Chaco.

“Hicimos una gran Eliminatoria, lo demostramos en la cancha, en cada partido, en cada batalla que fuimos a pelear y conseguimos grandes resultados. Muy orgulloso de todo lo que logramos”, añadió el volante que no podrá estar en cancha por acumulación de tarjetas amarillas.

BUENA FORMA. Por su parte, Omar Alderete afirmó que sintió “satisfacción por el grupo, por el pueblo que se lo merecía de verdad la clasificación” cuando escuchó el pitazo final y vio la explosión de júbilo en Sajonia.

También piensa solamente en vencer en la capital peruana, que posibilitará “cerrar de buena forma todo el proceso lindo” antes de prepararse para los futuros encuentros amistosos.

Pese a tener un gran arranque en el fútbol inglés, en filas del Sunderland de la Premier League, el defensor de 28 años de edad prefiere quedarse con la grata experiencia en la Albirroja. “En lo personal está siendo un lindo año para mí, estoy contento por eso, pero nada se compara con conseguir los objetivos con la Selección, con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia”, sentenció.

