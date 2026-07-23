23 jul 2026
Copa Sudamericana

Lanús logra una trabajada victoria sobre Cienciano y la serie se definirá en Cusco

Lanús logró este miércoles un trabajado triunfo por 2-0 sobre el Cienciano peruano, pese a haber perdido desde el minuto 62 a su mejor carta, Lucas Besozzi, y con esta renta considerable espera resistir la próxima semana la presión del rival en los 3400 metros de altitud de Cusco.

Julio 23, 2026 07:58 a. m. • 
Por Redacción D10
HN4ZoQcXwAA9L91.jpeg

José Canalé jugó en el conjunto granate.

Foto: @ClubLanús

Argentinos y peruanos juegan por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El trámite del primer tiempo mostró una gran paridad, con Cienciano concentrado en resistir y desesperar al Granate, conjunto que a su vez intentó hacer pesar el buen pie de su mediocampo con Franco Watson, Eduardo Salvio y Besozzi.

En el minuto 35, un rápido contraataque por derecha empujado pr Besozzi encontró espacio para un centro bajo hacia el centro del área, donde Watson recibió, giró sobre sí mismo y con pie izquierdo definió junto al palo, lejos de Ítalo Espinoza.

Besozzi, hasta entonces una de las figuras buscó escapar en el minuto 62 de la marca del defensor Gerson Barreto y lo pisó en el pie izquierdo, situación por la que el árbitro Alexis Herrera decidió expulsar al argentino tras confirmar la jugada en el VAR.

Cienciano avanzó entonces sobre el campo contrario para buscar el empate con un jugador más, por lo que el entrenador Horacio Melgarejo envió a la cancha a Didier La Torre y Matías Succar.

Mauricio Pellegrino buscó sostener el ataque con tenencia de balón de su equipo mediante el ingreso del delantero paraguayo Allan Wlk, reciente incorporación del Granate y Felipe Peña Biafore.

Destacó el liderazgo en la última línea de Lanús del experimentado capitán Carlos Izquierdoz, quien se multiplicó junto a su compañero en la zaga, el paraguayo José Canale.

Con el visitante muy inclinado hacia el arco contrario, en una de las últimas oportunidades del encuentro llegó el alivio para Lanús: una contra iniciada por el ingresado en el entretiempo Ramiro Carrera desembocó en un zurdazo de Matías Sepúlveda desde la derecha débilmente rechazado por Espinoza, que aprovechó el mismo Carrera para establecer el 2-0 en el quinto minuto añadido al tiempo reglamentario.

A pesar de jugar con uno menos durante buena parte del segundo tiempo, Lanús sostuvo la tenencia de la pelota y la circulación de pase, al punto de que el conjunto peruano no logró hacer pesar la ventaja.

La serie tendrá su segundo acto el próximo martes 29 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El ganador de esta serie se medirá con el brasileño Botafogo por los octavos de final.

Copa Sudamericana Lanús Cienciano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
René Amarilla.jpg
Copa Sudamericana
De Choré al sueño continental: René Amarilla, el fotógrafo en silla de ruedas que emociona
Después de sufrir un grave accidente en moto que le hizo perder la movilidad, René Amarilla transformó el dolor en motivación y encontró en la fotografía una nueva manera de luchar por sus sueños. El Reportero Gráfico inclusivo de Choré cumplió su sueño fotografiando la victoria de Olimpia en el Defensores del Chaco.
Mayo 27, 2026 10:05 p. m.
 · 
Sergio Daniel Riveros
OLIMPIA VS AUDAX.png
Copa Sudamericana
Paso a paso: Olimpia vs. Audax Italiano
Olimpia recibe en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, al Audax de Chile, apuntando a cumplir con el último objetivo del semestre.
Mayo 27, 2026 06:08 p. m.
 · 
Redacción D10
HJTAcw7WEAE4_Ta.jpeg
Copa Sudamericana
Una importante bolsa de premios para Recoleta
El histórico paso de Recoleta en la Copa Sudamericana viene acompañado por un importante ingreso económico.
Mayo 27, 2026 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Eduardo Delmas_67384958.jpg
Copa Sudamericana
Olimpia va por sellar el pasaporte
Olimpia. Recibe en el Defensores del Chaco, desde las 19:00, al Audax de Chile, apuntando a cumplir con el último objetivo del semestre.
Mayo 27, 2026 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
20260526_231605.jpg
Copa Sudamericana
¡Histórica clasificación de Recoleta!
Recoleta logró la hazaña, derrotó a San Lorenzo de Almagro en su propio estadio y se clasificó de manera invicta a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.
Mayo 26, 2026 11:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Ficha San Lorenzo vs Recoleta FC.jpg.jpeg
Copa Sudamericana
San Lorenzo vs. Recoleta: Paso a paso
Recoleta se jugará la clasificación a la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Nuevo Gasómetro desde las 21:30.
Mayo 26, 2026 07:51 p. m.
 · 
Redacción D10