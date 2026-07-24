24 jul 2026
Copa Sudamericana

Boca vence a O’Higgins en la ida de la repesca de Sudamericana

El argentino Boca Juniors derrotó este jueves por 1-0 al chileno O’Higgins en el partido de ida de la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel y en un duelo que marcó el regreso de Leandro Paredes tras su participación en el Mundial 2026 con Argentina.

Julio 24, 2026 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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Merentiel hizo la diferencia para el Xeneize.

Foto: @Sudamericana

El Xeneize comenzó con el pie derecho su andar en la Copa Sudamericana y logró una luz de ventaja de cara al duelo de vuelta del próximo jueves en Chile.

El único gol del partido fue anotado por el uruguayo Miguel Merentiel, quien en el minuto 44 definió mano a mano contra el portero Omar Carabalí tras una exquisita asistencia de Paredes a las espaldas de los zagueros chilenos.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que tuvo este jueves su debut continental en este segundo ciclo en el banquillo azul y oro, comenzaron el partido sufriendo.

El conjunto celeste, conducido por el argentino Lucas Bovaglio, tuvo las mejores ocasiones al comienzo del encuentro, incluyendo un remate a distancia de Bryan Rabello al minuto de juego, seguido por otro remate de Francisco González y una serie de ocasiones de Luis Pavez y Alan Robledo, que se topan con el colombiano Álvaro Montero, que tuvo un buen debut en la portería Xeneize.

El conjunto argentino se apoyó en la creatividad de Leandro Paredes, eje del equipo en el centro del campo y que volvió al campo de juego menos de una semana después de disputar la final del Mundial ante España el pasado domingo, tras la cual registró un altercado con dos futbolistas españoles.

Las mejores llegadas de Boca llegaron a través de asistencias de Paredes y de los regates por los costados del joven Leonel Flores y del colombiano Sebastián Villa, que regresó al club este mes y que en su primer partido se mostró incisivo y vertical por la banda izquierda.

Tras una primera parte disputada, que se cerró con el tanto Merentiel, el combinado local intentó en la segunda mitad ampliar el marcador para viajar más tranquilo a Rancagua la próxima semana pero no logró capitalizar las ocasiones que tuvo, incluyendo un tiro libre de Paredes y un cabezazo de Santiago Ascacíbar.

O’Higgins también logró generar algunas oportunidades en ataque, principalmente de contraataque, pero padeció de la misma falta de efectividad que había sufrido en la primera mitad, así como de las buenas respuestas de Montero, quien llegó este mes para ocupar el lugar del lesionado Agustín Marchesín.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con el paraguayo Recoleta.

Boca Juniors Copa Sudamericana Fútbol Internacional
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