Sánchez, confiado en ser los protagonistas

El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, valoró la victoria 0-2 ante Trinidense, en el Martín Torres y señaló que se sienten protagonistas del torneo Clausura, después de la disputa de la fecha 8.

Buen momento. Bailone ganó los aplausos con sus dos goles.

Con goles de Ignacio Bailone, ambos de penal, el Trico venció a domicilio a Triqui y quedó a cinco puntos del líder Cerro Porteño que tiene 20 unidades. Sánchez en charla con Urbana al Máximo por la 106.9 FM, destacó: “Contento por sumar los tres puntos que necesitábamos. Este es un buen momento de Nacional, queriendo prenderse arriba y ser protagonista del torneo. Hoy nos posicionamos de alguna manera a cinco puntos del puntero, así que es para seguir soñando y trabajando con mayor compromiso”, dijo el mandamás académico.

Por otra parte, Sánchez abordó detalles de las obras del Arsenio Erico. “Se estima que se terminará en 8 meses. La nueva Platea, remodelación de la cabina de prensa y los palcos”, finalizó.

