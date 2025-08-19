Sánchez, confiado en ser los protagonistas

Con goles de Ignacio Bailone, ambos de penal, el Trico venció a domicilio a Triqui y quedó a cinco puntos del líder Cerro Porteño que tiene 20 unidades. Sánchez en charla con Urbana al Máximo por la 106.9 FM, destacó: “Contento por sumar los tres puntos que necesitábamos. Este es un buen momento de Nacional, queriendo prenderse arriba y ser protagonista del torneo. Hoy nos posicionamos de alguna manera a cinco puntos del puntero, así que es para seguir soñando y trabajando con mayor compromiso”, dijo el mandamás académico.

Por otra parte, Sánchez abordó detalles de las obras del Arsenio Erico. “Se estima que se terminará en 8 meses. La nueva Platea, remodelación de la cabina de prensa y los palcos”, finalizó.