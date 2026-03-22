San Lorenzo resiste con nueve hombres ante un flojo Nacional

Nuevamente la necesidad por el triunfo se trasladó al estadio Gunther Vogel, donde el Sportivo San Lorenzo buscaba su primera victoria en el certamen contra un Nacional que pretendía recuperarse del traspié que tuvo en la fecha pasada.

Después de una primera rueda sin sonrisas para el Rayadito, comenzar con el pie derecho las revanchas fue el objetivo. Sin embargo, al cuadro sanlorenzano le costó generar situaciones de peligro y se le complicó con la expulsión de Hugo Piñatares a los 25’.

La Academia, que quiere mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura, se vio en la obligación de proponer por el hombre de ventaja con el que se encontraba. No obstante, el Sportivo San Lorenzo se cerró bien en defensa haciendo difícil la tarea de Nacional.

La pelota quieta fue una alternativa para ambos aunque no modificaron el marcador. Para el complemento, el entrenador Felipe Giménez movió sus piezas y en la primera que tuvo, Ignacio Bailone por poco convirtió.

El Sportivo San Lorenzo claramente apostó al contragolpe y su mejor respuesta se vio a los 55’, cuando el balón llegó hasta los pies de Hugo González y este sacó un derechazo que provocó la estirada de Santiago Rojas.

El local volvió a sufrir la expulsión de uno de sus jugadores, esta vez la de Héctor Villamayor a los 66’. Con nueve hombres, defenderse fue la primera consigna sanlorenzana. Se agrupó bien en defensa, cerrando los huecos y aún con esta desventaja numérica, logró pisar el área de una Academia que se quedó sin ideas.

Wilson Quiñónez apareció a los 71’ para tapar la acción más importante que generó la visita, a través de un tiro de Silvio Torales que se desvió por el camino. El portero y su defensa se encargaron de despejar los balones que cayeron al área para asegurar un gran punto por cómo que logró, pero que sirve poco por la necesidad del Sportivo San Lorenzo. Por el lado de Nacional, el 0-0 tiene sabor a nada por lo que apunta en el torneo y por no sacar provecho de los dos jugadores rivales expulsados.